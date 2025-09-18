https://1prime.ru/20250918/inflyatsiya-862454673.html

Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции

2025-09-18T17:22+0300

россия

владимир путин

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции при работе над бюджетом. "Вы сказали это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая. Но есть другой способ – подавление инфляции, чтобы такой проблемы не было. И вот в этой связи хочу обратить ваше внимание на будущую вашу работу, ближайшую, в рамках закона о бюджете. Вот это чрезвычайно важно", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.

