Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции - 18.09.2025, ПРАЙМ
Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции
Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции - 18.09.2025, ПРАЙМ
Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции
Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции при работе над бюджетом. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T17:22+0300
2025-09-18T17:22+0300
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862454504_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_3a73098c5dc33b3b5056f6ae47fba3ab.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции при работе над бюджетом. "Вы сказали это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая. Но есть другой способ – подавление инфляции, чтобы такой проблемы не было. И вот в этой связи хочу обратить ваше внимание на будущую вашу работу, ближайшую, в рамках закона о бюджете. Вот это чрезвычайно важно", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862454504_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_a6251d1b0d591fa448ef1a79b12b1187.jpg
россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
17:22 18.09.2025
 
Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции

Путин призвал обратить внимание на меры подавления инфляции работе над бюджетом

© РИА Новости . Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции при работе над бюджетом.
"Вы сказали это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая. Но есть другой способ – подавление инфляции, чтобы такой проблемы не было. И вот в этой связи хочу обратить ваше внимание на будущую вашу работу, ближайшую, в рамках закона о бюджете. Вот это чрезвычайно важно", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.
Вчера, 20:26
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
