ЦБ объяснил, почему таргет по инфляции в России составляет именно 4% - 18.09.2025
ЦБ объяснил, почему таргет по инфляции в России составляет именно 4%
ЦБ объяснил, почему таргет по инфляции в России составляет именно 4% - 18.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ объяснил, почему таргет по инфляции в России составляет именно 4%
Зампред ЦБ Алексей Заботкин напомнил, почему таргет по инфляции в России именно 4%. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T18:43+0300
2025-09-18T18:43+0300
экономика
россия
финансы
алексей заботкин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Зампред ЦБ Алексей Заботкин напомнил, почему таргет по инфляции в России именно 4%. "В том числе и мы проводим опросы, относящиеся к восприятию населения инфляцией, при помощи фонда общественного мнения, там видно, что подавляющее большинство граждан воспринимает в качестве приемлемой инфляцию ниже 4%", - сказал Заботкин на Московском финансовом форуме. По его словам, это связано по всей видимости с тем, что когда инфляция 5% и выше, она на самом деле на ежегодном уже горизонте начинает быть очень ощутимой. "Это не воспринимается как ситуация ценовой стабильности", - уточнил Заботкин. "А что такое ценовая стабильность? Это ситуация, при которой ваши ожидания по поводу будущего роста цен не влияют на те решения, которые вы сейчас принимаете. То есть цены меняются в целом настолько медленно, что на ваши бизнес-решения, на ваши решения о сбережениях и так далее, этот будущий рост цен значимым образом не влияет", - уточнил он. По его словам, то, что люди воспринимают в качестве ценовой стабильности, это тот предел, в рамках которого можно считать, что инфляция допустима. "Соответственно, чтобы инфляционные ожидания были низкие и заякоренные, на самом деле лучше, наверное, чтобы инфляция долгосрочная была ниже 4%", - уточнил зампред. Он отметил, что на самом деле у большинства центральных банков цели ниже 4%. "И мы об этом тоже подумаем, когда вернемся наконец к текущей цели", - уточнил он. Цель по инфляции зависит исключительно от того, какую инфляцию власти считают допустимым обеспечить, добавил Заботкин. Банк России устанавливает количественную цель по инфляции - это годовая инфляция вблизи 4%. При этом с учетом результатов обзора ДКП, проведенного регулятором в 2021-2023 годах, в российской экономике есть предпосылки для снижения цели по инфляции в будущем, сообщал в сентябре ЦБ в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов.
https://1prime.ru/20250918/inflyatsiya-862454673.html
россия, финансы, алексей заботкин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Алексей Заботкин
18:43 18.09.2025
 
ЦБ объяснил, почему таргет по инфляции в России составляет именно 4%

Заботкин: таргет по инфляции равен 4%, так как россияне считают его приемлемым

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Зампред ЦБ Алексей Заботкин напомнил, почему таргет по инфляции в России именно 4%.
"В том числе и мы проводим опросы, относящиеся к восприятию населения инфляцией, при помощи фонда общественного мнения, там видно, что подавляющее большинство граждан воспринимает в качестве приемлемой инфляцию ниже 4%", - сказал Заботкин на Московском финансовом форуме.
По его словам, это связано по всей видимости с тем, что когда инфляция 5% и выше, она на самом деле на ежегодном уже горизонте начинает быть очень ощутимой. "Это не воспринимается как ситуация ценовой стабильности", - уточнил Заботкин.
"А что такое ценовая стабильность? Это ситуация, при которой ваши ожидания по поводу будущего роста цен не влияют на те решения, которые вы сейчас принимаете. То есть цены меняются в целом настолько медленно, что на ваши бизнес-решения, на ваши решения о сбережениях и так далее, этот будущий рост цен значимым образом не влияет", - уточнил он.
По его словам, то, что люди воспринимают в качестве ценовой стабильности, это тот предел, в рамках которого можно считать, что инфляция допустима.
"Соответственно, чтобы инфляционные ожидания были низкие и заякоренные, на самом деле лучше, наверное, чтобы инфляция долгосрочная была ниже 4%", - уточнил зампред.
Он отметил, что на самом деле у большинства центральных банков цели ниже 4%. "И мы об этом тоже подумаем, когда вернемся наконец к текущей цели", - уточнил он.
Цель по инфляции зависит исключительно от того, какую инфляцию власти считают допустимым обеспечить, добавил Заботкин.
Банк России устанавливает количественную цель по инфляции - это годовая инфляция вблизи 4%. При этом с учетом результатов обзора ДКП, проведенного регулятором в 2021-2023 годах, в российской экономике есть предпосылки для снижения цели по инфляции в будущем, сообщал в сентябре ЦБ в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов.
Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции
Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции
Экономика РОССИЯ Финансы Алексей Заботкин
 
 
