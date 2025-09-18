Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ считают инфляционные ожидания важным фактором для смягчения политики - 18.09.2025
В ЦБ считают инфляционные ожидания важным фактором для смягчения политики
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания являются не единственным, но важным фактором, который определяет пространство для смягчения денежно-кредитной политики, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин во время выступления на сессии Московского финансового форума. "То, что сдерживает торможение инфляции, и то, что требует от нас осторожности при движении ставки вниз, - это то, что, к сожалению, и у граждан, и у бизнеса по-прежнему недостаточно веры в то, что инфляция будет на цели в 4% через год-два. Для того чтобы мы могли снижать ставку, необходимо, чтобы эта уверенность возросла", - сказал он. "Лично для меня инфляционные ожидания являются не единственным фактором, но очень важным фактором, который определяет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - продолжил Заботкин. Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% в сентябре с 13,5% в августе, сообщалось ранее в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.
18:45 18.09.2025
 
В ЦБ считают инфляционные ожидания важным фактором для смягчения политики

Заботкин назвал инфляционные ожидания важным фактором для смягчения политики

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания являются не единственным, но важным фактором, который определяет пространство для смягчения денежно-кредитной политики, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин во время выступления на сессии Московского финансового форума.
"То, что сдерживает торможение инфляции, и то, что требует от нас осторожности при движении ставки вниз, - это то, что, к сожалению, и у граждан, и у бизнеса по-прежнему недостаточно веры в то, что инфляция будет на цели в 4% через год-два. Для того чтобы мы могли снижать ставку, необходимо, чтобы эта уверенность возросла", - сказал он.
"Лично для меня инфляционные ожидания являются не единственным фактором, но очень важным фактором, который определяет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - продолжил Заботкин.
Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% в сентябре с 13,5% в августе, сообщалось ранее в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.
