https://1prime.ru/20250918/inflyatsiya-862460283.html

В ЦБ считают инфляционные ожидания важным фактором для смягчения политики

В ЦБ считают инфляционные ожидания важным фактором для смягчения политики - 18.09.2025, ПРАЙМ

В ЦБ считают инфляционные ожидания важным фактором для смягчения политики

Инфляционные ожидания являются не единственным, но важным фактором, который определяет пространство для смягчения денежно-кредитной политики, сообщил зампред ЦБ | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T18:45+0300

2025-09-18T18:45+0300

2025-09-18T18:45+0300

экономика

финансы

банки

россия

рф

алексей заботкин

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b307da70980d77b3fda7e1785ab56b80.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания являются не единственным, но важным фактором, который определяет пространство для смягчения денежно-кредитной политики, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин во время выступления на сессии Московского финансового форума. "То, что сдерживает торможение инфляции, и то, что требует от нас осторожности при движении ставки вниз, - это то, что, к сожалению, и у граждан, и у бизнеса по-прежнему недостаточно веры в то, что инфляция будет на цели в 4% через год-два. Для того чтобы мы могли снижать ставку, необходимо, чтобы эта уверенность возросла", - сказал он. "Лично для меня инфляционные ожидания являются не единственным фактором, но очень важным фактором, который определяет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - продолжил Заботкин. Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% в сентябре с 13,5% в августе, сообщалось ранее в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.

https://1prime.ru/20250918/inflyatsiya-862460090.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, рф, алексей заботкин, банк россия