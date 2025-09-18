Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал увеличить инвестиции в основной капитал - 18.09.2025
Мишустин призвал увеличить инвестиции в основной капитал
Мишустин призвал увеличить инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал в РФ необходимо увеличить не менее чем на 60% к 2030 году относительно 2020 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объем инвестиций в основной капитал в РФ необходимо увеличить не менее чем на 60% к 2030 году относительно 2020 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2025. "Особый акцент сделан на повышении инвестиционной привлекательности России. Президент поставил задачу – увеличить к тридцатому году объем инвестиций в основной капитал не менее, чем на 60% относительно 2020 года за счет постоянного улучшения инвестклимата", - сообщил Мишустин. Он отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина кабмин формирует Национальную модель целевых условий ведения бизнеса на федеральном и региональном уровнях. "Определены одиннадцать приоритетных направлений. Это регистрация бизнеса и налогообложение, трудовые нормы, конкуренция, инновации и патенты, разрешение споров и другие. По каждому образованы рабочие группы из предпринимателей, представителей ведомств и деловых объединений. Сформированы ключевые показатели, на основе которых выработано более двухсот инициатив – от внесения изменений в законодательство до доработки сервисов и информационных систем", - сказал Мишустин.
10:37 18.09.2025
 
Мишустин призвал увеличить инвестиции в основной капитал

Мишустин призвал увеличить инвестиции в основной капитал на 60% к 2030 году

© РИА Новости . Александр Астафьев
Премьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин . Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объем инвестиций в основной капитал в РФ необходимо увеличить не менее чем на 60% к 2030 году относительно 2020 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2025.
"Особый акцент сделан на повышении инвестиционной привлекательности России. Президент поставил задачу – увеличить к тридцатому году объем инвестиций в основной капитал не менее, чем на 60% относительно 2020 года за счет постоянного улучшения инвестклимата", - сообщил Мишустин.
Он отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина кабмин формирует Национальную модель целевых условий ведения бизнеса на федеральном и региональном уровнях.
"Определены одиннадцать приоритетных направлений. Это регистрация бизнеса и налогообложение, трудовые нормы, конкуренция, инновации и патенты, разрешение споров и другие. По каждому образованы рабочие группы из предпринимателей, представителей ведомств и деловых объединений. Сформированы ключевые показатели, на основе которых выработано более двухсот инициатив – от внесения изменений в законодательство до доработки сервисов и информационных систем", - сказал Мишустин.
Признаков рецессии в России нет, заявила Набиуллина
Экономика
 
 
