Исследование показало, сколько россиян дарят подарки партнеру

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Почти половина россиян дарят подарки партнеру только по праздникам, самым популярным поводом для этого стал день рождения, говорится в совместном исследовании сервиса для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping и сервиса онлайн-дейтинга Twinby, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Почти половина россиян (45%) дарит подарки своей половинке только по праздникам. Еще 32% не ограничиваются только праздниками. Самым популярным поводом для подарка ожидаемо стал День рождения - так ответили 85% респондентов. На втором месте по популярности расположилась годовщина отношений, тройку самых "затратных" праздников замкнул День Святого Валентина - 14 февраля", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян. Также добавляется, что более двух третей россиян в среднем тратят на подарок партнеру от 1 до 10 тысяч рублей, а чуть меньше четверти называли сумму в районе от 10 до 50 тысяч рублей. По данным исследования, 80% россиян считают, что подарки должны дарить оба партнера. Также 64% считают, что мужчины тратятся на подарки больше, чем женщины. Только 9% утверждают, что женщины тратят больше. Остальные же уверены, что оба партнера тратят одинаково. Отмечается, что самыми популярными категориями для подарка является одежда и обувь, украшения, парфюм и косметика и гаджеты. "По данным Twinby, 74% женщин предпочитают подарочные сертификаты и классические подарки вроде цветов и украшений, а треть мужчин (32%) ценит то, что сделано своими руками. Женщины выбирают практичность и статус, мужчины - личное и теплое", - подчеркивается в исследовании.

