Доля запросов про Китай в "Яндексе" в начале сентября выросла в 2,5 раза

2025-09-18T07:00+0300
2025-09-18T07:00+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Доля запросов про Китай в поисковике "Яндекса" в начале сентября выросла в 2,5 раза, пик пришелся на 2-3 сентября - россияне интересовались парадом в честь окончания Второй мировой войны в Пекине и поездками в Поднебесную, рассказали РИА Новости в компании. "В начале сентября доля запросов с упоминанием Китая среди всех запросов к Поиску выросла в два с половиной раза. Больше всего запросов приходило 2-3 сентября. Четверть запросов в эти дни была посвящена параду в честь окончания Второй мировой войны. Еще примерно столько же - поездкам в Китай", - сказали в компании. В дальнейшем число запросов о поездках снизилось, но даже сейчас на эту тему приходится примерно каждый пятый запрос с упоминанием Китая. С такой же частотой россияне интересуются различными товарами из Китая и доставкой в Россию - аналитики отмечают, что эта тема традиционно популярна. Так, пользователям интересна не только информация об отмене виз, но и туры, билеты в Китай, продолжительность тех или иных маршрутов в эту страну, лечение, обучение, работа или бизнес в Китае, а также различные житейские вопросы - "Как расплачиваться россиянину в Китае" или "Что значит кошка в Китае сувенир". "В целом число запросов о Китае в последнюю неделю было на 20% выше, чем за аналогичный период месяцем ранее. В числе других популярных тем запросов о Китае - его география, экономика, история, достопримечательности, кинематограф и так далее", - сказали в компании. В число самых необычных запросов о Китае вошли следующие вопросы: "В эпоху какой династии Китай достиг вершины своего имущества", "Правда ли что в Китае нельзя рожать", "С какого числа в Китае начался 2025 год", "Скала в Китае где пролетают в ушко", "Чем полезно тухлое яйцо которое едят в Китае" и "С когда панды стали собственностью Китая".
07:00 18.09.2025
 
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Доля запросов про Китай в поисковике "Яндекса" в начале сентября выросла в 2,5 раза, пик пришелся на 2-3 сентября - россияне интересовались парадом в честь окончания Второй мировой войны в Пекине и поездками в Поднебесную, рассказали РИА Новости в компании.
"В начале сентября доля запросов с упоминанием Китая среди всех запросов к Поиску выросла в два с половиной раза. Больше всего запросов приходило 2-3 сентября. Четверть запросов в эти дни была посвящена параду в честь окончания Второй мировой войны. Еще примерно столько же - поездкам в Китай", - сказали в компании.
В дальнейшем число запросов о поездках снизилось, но даже сейчас на эту тему приходится примерно каждый пятый запрос с упоминанием Китая. С такой же частотой россияне интересуются различными товарами из Китая и доставкой в Россию - аналитики отмечают, что эта тема традиционно популярна.
Так, пользователям интересна не только информация об отмене виз, но и туры, билеты в Китай, продолжительность тех или иных маршрутов в эту страну, лечение, обучение, работа или бизнес в Китае, а также различные житейские вопросы - "Как расплачиваться россиянину в Китае" или "Что значит кошка в Китае сувенир".
"В целом число запросов о Китае в последнюю неделю было на 20% выше, чем за аналогичный период месяцем ранее. В числе других популярных тем запросов о Китае - его география, экономика, история, достопримечательности, кинематограф и так далее", - сказали в компании.
В число самых необычных запросов о Китае вошли следующие вопросы: "В эпоху какой династии Китай достиг вершины своего имущества", "Правда ли что в Китае нельзя рожать", "С какого числа в Китае начался 2025 год", "Скала в Китае где пролетают в ушко", "Чем полезно тухлое яйцо которое едят в Китае" и "С когда панды стали собственностью Китая".
 
