Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отключения интернета повлияли на работу аэропорта в Кабуле - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250918/kabul-862473341.html
Отключения интернета повлияли на работу аэропорта в Кабуле
Отключения интернета повлияли на работу аэропорта в Кабуле - 18.09.2025, ПРАЙМ
Отключения интернета повлияли на работу аэропорта в Кабуле
Масштабные сбои в работе кабульского аэропорта "Хаджи-Раваш" второй день подряд происходят из-за отключения интернета на севере и западе Афганистана, а также... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T23:22+0300
2025-09-18T23:22+0300
происшествия
бизнес
мировая экономика
афганистан
стамбул
https://cdnn.1prime.ru/img/83454/75/834547521_0:95:2669:1596_1920x0_80_0_0_444b32fdc1eb43fdb79b819955191f69.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Масштабные сбои в работе кабульского аэропорта "Хаджи-Раваш" второй день подряд происходят из-за отключения интернета на севере и западе Афганистана, а также критического замедления скорости сети в Кабуле, объявляет новостной портал Tolo news. По данным портала, значительное замедление работы оптоволоконного интернета наблюдается в Кабуле, снижение его скорости началось в 12.00 по местному времени (10.00 мск) в четверг. "Из-за отключения афганскими властями широкополосного интернета и отсутствия мобильной сети в ряде северных провинций международный аэропорт Кабула второй день подряд испытывает масштабные сбои и перебои в полетах", - говорится в сообщении издания. Согласно сведениям, поступивших порталу непосредственно от пассажиров, в четверг утренний рейс авиакомпании Kam Air из Кабула в Стамбул был задержан на несколько часов, десятки пассажиров находились в зале ожидания аэропорта без информации о времени предполагаемого вылета и причинах задержки рейса. "Пассажиры, в основном прибывшие из северных провинций Балх, Тахар, Баглана и Бадахшан, сообщили, что из-за отсутствия интернета невозможно подтвердить билеты онлайн, окончательно согласовать детали поездки с туристическими агентствами и получить услуги, связанные с путешествием", - отмечает издание. По состоянию на четверг, широкополосный интернет отключен уже в 11 из 34 афганских провинций по приказу верховного лидера государства Хайбатуллы Ахундзады, который развернул активную борьбу с "аморальностью".
https://1prime.ru/20250918/siluanov-862433238.html
афганистан
стамбул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83454/75/834547521_206:0:2461:1691_1920x0_80_0_0_13592bb8a5aceabd1c9fa5de4676e47a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, афганистан, стамбул
Происшествия, Бизнес, Мировая экономика, АФГАНИСТАН, Стамбул
23:22 18.09.2025
 
Отключения интернета повлияли на работу аэропорта в Кабуле

В аэропорту Кабула второй день подряд происходят сбои из-за отключения интернета

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУ аэропорта Кабула
У аэропорта Кабула - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
У аэропорта Кабула. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Масштабные сбои в работе кабульского аэропорта "Хаджи-Раваш" второй день подряд происходят из-за отключения интернета на севере и западе Афганистана, а также критического замедления скорости сети в Кабуле, объявляет новостной портал Tolo news.
По данным портала, значительное замедление работы оптоволоконного интернета наблюдается в Кабуле, снижение его скорости началось в 12.00 по местному времени (10.00 мск) в четверг.
"Из-за отключения афганскими властями широкополосного интернета и отсутствия мобильной сети в ряде северных провинций международный аэропорт Кабула второй день подряд испытывает масштабные сбои и перебои в полетах", - говорится в сообщении издания.
Согласно сведениям, поступивших порталу непосредственно от пассажиров, в четверг утренний рейс авиакомпании Kam Air из Кабула в Стамбул был задержан на несколько часов, десятки пассажиров находились в зале ожидания аэропорта без информации о времени предполагаемого вылета и причинах задержки рейса.
"Пассажиры, в основном прибывшие из северных провинций Балх, Тахар, Баглана и Бадахшан, сообщили, что из-за отсутствия интернета невозможно подтвердить билеты онлайн, окончательно согласовать детали поездки с туристическими агентствами и получить услуги, связанные с путешествием", - отмечает издание.
По состоянию на четверг, широкополосный интернет отключен уже в 11 из 34 афганских провинций по приказу верховного лидера государства Хайбатуллы Ахундзады, который развернул активную борьбу с "аморальностью".
Пассажиры перед терминалом в аэропорту Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Силуанов рассказал об интересе инвесторов к покупке "Домодедово"
Вчера, 12:30
 
ПроисшествияБизнесМировая экономикаАФГАНИСТАНСтамбул
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала