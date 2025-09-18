https://1prime.ru/20250918/kabul-862473341.html
Отключения интернета повлияли на работу аэропорта в Кабуле
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Масштабные сбои в работе кабульского аэропорта "Хаджи-Раваш" второй день подряд происходят из-за отключения интернета на севере и западе Афганистана, а также критического замедления скорости сети в Кабуле, объявляет новостной портал Tolo news. По данным портала, значительное замедление работы оптоволоконного интернета наблюдается в Кабуле, снижение его скорости началось в 12.00 по местному времени (10.00 мск) в четверг. "Из-за отключения афганскими властями широкополосного интернета и отсутствия мобильной сети в ряде северных провинций международный аэропорт Кабула второй день подряд испытывает масштабные сбои и перебои в полетах", - говорится в сообщении издания. Согласно сведениям, поступивших порталу непосредственно от пассажиров, в четверг утренний рейс авиакомпании Kam Air из Кабула в Стамбул был задержан на несколько часов, десятки пассажиров находились в зале ожидания аэропорта без информации о времени предполагаемого вылета и причинах задержки рейса. "Пассажиры, в основном прибывшие из северных провинций Балх, Тахар, Баглана и Бадахшан, сообщили, что из-за отсутствия интернета невозможно подтвердить билеты онлайн, окончательно согласовать детали поездки с туристическими агентствами и получить услуги, связанные с путешествием", - отмечает издание. По состоянию на четверг, широкополосный интернет отключен уже в 11 из 34 афганских провинций по приказу верховного лидера государства Хайбатуллы Ахундзады, который развернул активную борьбу с "аморальностью".
