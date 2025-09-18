https://1prime.ru/20250918/kamchatka-862471301.html

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

2025-09-18T22:28+0300

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки, данные опубликованы на сайте камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. "Время (UTC): 2025-09-18 18.58:17. Магнитуда: 7.2. Координаты: 53.38, 159.92°. Глубина: 123 км", - отмечается на карте на сайте.

