У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
2025-09-18T22:28+0300
происшествия
общество
камчатка
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки, данные опубликованы на сайте камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. "Время (UTC): 2025-09-18 18.58:17. Магнитуда: 7.2. Координаты: 53.38, 159.92°. Глубина: 123 км", - отмечается на карте на сайте.
камчатка
2025
