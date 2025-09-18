Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки, данные опубликованы на сайте камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки, данные опубликованы на сайте камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. "Время (UTC): 2025-09-18 18.58:17. Магнитуда: 7.2. Координаты: 53.38, 159.92°. Глубина: 123 км", - отмечается на карте на сайте.
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки, данные опубликованы на сайте камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
"Время (UTC): 2025-09-18 18.58:17. Магнитуда: 7.2. Координаты: 53.38, 159.92°. Глубина: 123 км", - отмечается на карте на сайте.
Заголовок открываемого материала