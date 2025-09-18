Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
По восточному побережью Камчатки объявили угрозу цунами
По восточному побережью Камчатки объявили угрозу цунами
Угроза цунами объявлена по восточному побережью Камчатки, проводится оповещение населения, сообщил губернатор Владимир Солодов.
происшествия
общество
камчатка
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Угроза цунами объявлена по восточному побережью Камчатки, проводится оповещение населения, сообщил губернатор Владимир Солодов. Ранее на сайте камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки. "Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. Проводится оповещение населения", - написал Солодов в Telegram-канале.
камчатка
общество , камчатка
Происшествия, Общество, КАМЧАТКА
22:43 18.09.2025
 
По восточному побережью Камчатки объявили угрозу цунами

Солодов: по восточному побережью Камчатки объявили угрозу цунами

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Угроза цунами объявлена по восточному побережью Камчатки, проводится оповещение населения, сообщил губернатор Владимир Солодов.
Ранее на сайте камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки.
"Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. Проводится оповещение населения", - написал Солодов в Telegram-канале.
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
Происшествия Общество КАМЧАТКА
 
 
