По восточному побережью Камчатки объявили угрозу цунами

По восточному побережью Камчатки объявили угрозу цунами - 18.09.2025, ПРАЙМ

По восточному побережью Камчатки объявили угрозу цунами

Угроза цунами объявлена по восточному побережью Камчатки, проводится оповещение населения, сообщил губернатор Владимир Солодов. | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T22:43+0300

2025-09-18T22:43+0300

2025-09-18T22:43+0300

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Угроза цунами объявлена по восточному побережью Камчатки, проводится оповещение населения, сообщил губернатор Владимир Солодов. Ранее на сайте камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки. "Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. Проводится оповещение населения", - написал Солодов в Telegram-канале.

