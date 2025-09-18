По восточному побережью Камчатки объявили угрозу цунами

https://1prime.ru/20250918/kamchatka-862472154.html
2025-09-18T22:43+0300
происшествия
общество
камчатка
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Угроза цунами объявлена по восточному побережью Камчатки, проводится оповещение населения, сообщил губернатор Владимир Солодов. Ранее на сайте камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки. "Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. Проводится оповещение населения", - написал Солодов в Telegram-канале.
камчатка
