В Нижнем Новгороде открыли первую очередь IT-кампуса

В Нижнем Новгороде открыли первую очередь IT-кампуса - 18.09.2025

В Нижнем Новгороде открыли первую очередь IT-кампуса

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли первую очередь IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде, первыми в... | 18.09.2025, ПРАЙМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли первую очередь IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде, первыми в него заселили участников слета Всемирного фестиваля молодежи, передает корреспондент РИА Новости. Первая из пяти очередей IT-кампуса - это 18 корпусов гостиниц для студентов, обучающихся по программам, связанным с информационными технологиями. Они построены в шаговой доступности от центра города возле метромоста, в живописном месте, откуда открывается красивый вид на Оку. "Нижний Новгород, мы знаем, спорит за право называться цифровой столицей страны. И по праву во многом действительно этому соответствует… Сегодня мы открываем первый этап IT-кампуса "Неймарк". 18 невероятных корпусов. И у меня, вы знаете, мурашки бегут по телу, потому что я вспоминаю, как Глеб Сергеевич (Никитин), можно сказать, на салфетке рисовал свой замысел… не верилось, что в такие сроки такая красота может быть создана", – сказал на открытии IТ-кампуса Чернышенко. Глава региона назвал IТ-кампус, построенный на месте руин, "символом трансформации прошлого Нижнего Новгорода и Нижегородской области в Нижний Новгород и Нижегородскую область будущего". Он выразил надежду, что через 10 лет молодежь будет мечтать о поступлении не в Кембридж и Гарвард, а в "Неймарк". "Вот таким должен быть наш 2035-й год. А затем последует все остальное: лучшие студенты - это лучшие выпускники, лучшие выпускники - это лучшие преподаватели, лучшие преподаватели - это лучшие ученые, лучшие лаборатории и лучшие открытия мирового уровня. Вот этого всего я вам всем желаю", - сказал Никитин. Одними из первых постояльцев новых корпусов стали 1300 участников слета Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября и объединяет 2 тысячи участников: 1 тысячу юных россиян и 1 тысячу иностранцев со всех континентов земного шара. "Я знаю сейчас, что вы, студенты "Неймарка", как гостеприимные хозяева уступили эти прекрасные помещения участникам слёта Всемирного фестиваля молодёжи. Из 120 стран приехали ребята, мы видим на балконах флаги, которые они вывесили. Но слет закончится, и 1 октября вы заедете в эти чудесные комнаты, о которых мы могли только мечтать. А у вас эти мечты реализуются, потому что благодаря нашему президенту никогда еще в истории Советского Союза и нашей страны не было столь масштабных инвестиций в систему образования, в инфраструктуру", - заявил Чернышенко. Строящийся в центре Нижнего Новгорода IТ-кампус "Неймарк" - пространство, рассчитанное на семь тысяч студентов. В начале 2025 года получила разрешение на строительство пятая (последняя) очередь IТ-кампуса - главный учебный хаб. Всего планируется построить порядка 220 тысяч квадратных метров жилых помещений, аудиторий, научных лабораторий. На текущий момент завершено строительство 1 этапа (38,1 тысячи квадратных метров на 1359 человек). В активной стадии находятся строительство второй и третьей очередей на проспекте Гагарина. Также рядом с коливингами на Малой Ямской будет строиться технопарк. Здесь расположатся крупнейшие IT-компании региона и России, в которых студенты смогут проходить практику. Кампус будет размещен на площадках, находящихся друг от друга в пешей доступности. В IТ-кампусе будет реализована концепция университета, объединяющего лучшие образовательные практики для подготовки лидеров IТ-отрасли. Все вузы региона будут интегрированы в эту систему и получат новый импульс развития благодаря тесному взаимодействию с индустриальными партнерами.

нижний новгород

нижегородская область

