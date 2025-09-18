https://1prime.ru/20250918/karapetyan-862420606.html

Расследование по делу Карапетяна не проводится более месяца, заявил адвокат

ЕРЕВАН, 18 сен – ПРАЙМ. Следственные действия по делу арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна не проводятся более месяца вопреки обещаниям следователей суду, говорится в заявлении команды адвокатов предпринимателя. В нем отмечается, что Карапетян был арестован 18 июня необоснованным и незаконным решением суда, а 15 августа антикоррупционный суд продлил срок заключения еще на два месяца, основываясь на обещании следователя проводить активные следственные действия. При этом адвокаты напомнили, что суд констатировал полное отсутствие обоснованных подозрений в предполагаемых деяниях по отмыванию денег и иных деяниях экономического характера. "То есть заявление от 17 июня в защиту церкви с критикой властей, грубо попирающих конституционные и законодательные гарантии, является единственной причиной, по которой Карапетян уже более 90 дней содержится под стражей. Также стоит отметить, что с 15 августа по настоящее время не было проведено никаких следственных или процессуальных действий, хотя судам фактически было дано обещание об активных действиях", - отметили адвокаты. В заявлении отмечается, что защитой были поданы кассационные жалобы, а также осуществлены иные процессуальные действия, о результатах которых будет предоставлена дополнительная информация. "Мы хотим вновь констатировать, что преследование Самвела Карапетяна не имеет ничего общего с правом и законностью, не соблюдены минимальные законодательные гарантии, и это, в классическом смысле, — политическое преследование", - утверждают адвокаты. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская.

