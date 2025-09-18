Экс-главу мурманского рыбного порта заподозрили в мошенничестве

https://1prime.ru/20250918/khischenie-862452664.html

МУРМАНСК, 18 сен – ПРАЙМ. Следователи УМВД РФ по Мурманской области по материалам прокуратуры и ФСБ возбудили уголовное дело о мошенничестве на 30 миллионов рублей в отношении бывшего генерального директора мурманского рыбного порта, сообщили в региональной прокуратуре. "По результатам проверки, проведенной прокуратурой области, в отношении бывшего генерального директора АО "Мурманский морской рыбный порт" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Как установили следователи, в декабре 2023 года фигурант под видом двух договоров займа, заключенных между АО "ММРП" и другим сотрудником, похитил 30 миллионов рублей. "На незаконно полученный доход подозреваемый приобрел ряд объектов недвижимости на территории Мурманской и Калининградской областей", - уточнили в ведомстве. Как пояснили в следственном управлении УМВД России по Мурманской области, возбуждено два уголовных дела по материалам, представленным УФСБ и прокуратурой региона. "Сейчас проводятся следственные действия и проверка финансовой документации предприятия", - добавили в полиции.

