https://1prime.ru/20250918/khischenie-862452664.html
Экс-главу мурманского рыбного порта заподозрили в мошенничестве
Экс-главу мурманского рыбного порта заподозрили в мошенничестве - 18.09.2025, ПРАЙМ
Экс-главу мурманского рыбного порта заподозрили в мошенничестве
Следователи УМВД РФ по Мурманской области по материалам прокуратуры и ФСБ возбудили уголовное дело о мошенничестве на 30 миллионов рублей в отношении бывшего... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T16:56+0300
2025-09-18T16:56+0300
2025-09-18T16:56+0300
происшествия
бизнес
россия
рф
умвд
мвд
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/84038/36/840383659_0:39:3503:2009_1920x0_80_0_0_3694c536fe5efe8e4342aa477267e20d.jpg
МУРМАНСК, 18 сен – ПРАЙМ. Следователи УМВД РФ по Мурманской области по материалам прокуратуры и ФСБ возбудили уголовное дело о мошенничестве на 30 миллионов рублей в отношении бывшего генерального директора мурманского рыбного порта, сообщили в региональной прокуратуре. "По результатам проверки, проведенной прокуратурой области, в отношении бывшего генерального директора АО "Мурманский морской рыбный порт" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Как установили следователи, в декабре 2023 года фигурант под видом двух договоров займа, заключенных между АО "ММРП" и другим сотрудником, похитил 30 миллионов рублей. "На незаконно полученный доход подозреваемый приобрел ряд объектов недвижимости на территории Мурманской и Калининградской областей", - уточнили в ведомстве. Как пояснили в следственном управлении УМВД России по Мурманской области, возбуждено два уголовных дела по материалам, представленным УФСБ и прокуратурой региона. "Сейчас проводятся следственные действия и проверка финансовой документации предприятия", - добавили в полиции.
https://1prime.ru/20250910/khischeniya-862076106.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84038/36/840383659_387:0:3116:2047_1920x0_80_0_0_32830e9fe04e4856114c2822727ce961.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, умвд, мвд, фсб
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, РФ, УМВД, МВД, ФСБ
Экс-главу мурманского рыбного порта заподозрили в мошенничестве
Экс-главу мурманского рыбного порта подозревают в хищении 30 млн рублей