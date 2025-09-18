Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-главу мурманского рыбного порта заподозрили в мошенничестве - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250918/khischenie-862452664.html
Экс-главу мурманского рыбного порта заподозрили в мошенничестве
Экс-главу мурманского рыбного порта заподозрили в мошенничестве - 18.09.2025, ПРАЙМ
Экс-главу мурманского рыбного порта заподозрили в мошенничестве
Следователи УМВД РФ по Мурманской области по материалам прокуратуры и ФСБ возбудили уголовное дело о мошенничестве на 30 миллионов рублей в отношении бывшего... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T16:56+0300
2025-09-18T16:56+0300
происшествия
бизнес
россия
рф
умвд
мвд
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/84038/36/840383659_0:39:3503:2009_1920x0_80_0_0_3694c536fe5efe8e4342aa477267e20d.jpg
МУРМАНСК, 18 сен – ПРАЙМ. Следователи УМВД РФ по Мурманской области по материалам прокуратуры и ФСБ возбудили уголовное дело о мошенничестве на 30 миллионов рублей в отношении бывшего генерального директора мурманского рыбного порта, сообщили в региональной прокуратуре. "По результатам проверки, проведенной прокуратурой области, в отношении бывшего генерального директора АО "Мурманский морской рыбный порт" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Как установили следователи, в декабре 2023 года фигурант под видом двух договоров займа, заключенных между АО "ММРП" и другим сотрудником, похитил 30 миллионов рублей. "На незаконно полученный доход подозреваемый приобрел ряд объектов недвижимости на территории Мурманской и Калининградской областей", - уточнили в ведомстве. Как пояснили в следственном управлении УМВД России по Мурманской области, возбуждено два уголовных дела по материалам, представленным УФСБ и прокуратурой региона. "Сейчас проводятся следственные действия и проверка финансовой документации предприятия", - добавили в полиции.
https://1prime.ru/20250910/khischeniya-862076106.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84038/36/840383659_387:0:3116:2047_1920x0_80_0_0_32830e9fe04e4856114c2822727ce961.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, умвд, мвд, фсб
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, РФ, УМВД, МВД, ФСБ
16:56 18.09.2025
 
Экс-главу мурманского рыбного порта заподозрили в мошенничестве

Экс-главу мурманского рыбного порта подозревают в хищении 30 млн рублей

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкВид на Мурманск с высоты птичьего полета
Вид на Мурманск с высоты птичьего полета - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Вид на Мурманск с высоты птичьего полета. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МУРМАНСК, 18 сен – ПРАЙМ. Следователи УМВД РФ по Мурманской области по материалам прокуратуры и ФСБ возбудили уголовное дело о мошенничестве на 30 миллионов рублей в отношении бывшего генерального директора мурманского рыбного порта, сообщили в региональной прокуратуре.
"По результатам проверки, проведенной прокуратурой области, в отношении бывшего генерального директора АО "Мурманский морской рыбный порт" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Как установили следователи, в декабре 2023 года фигурант под видом двух договоров займа, заключенных между АО "ММРП" и другим сотрудником, похитил 30 миллионов рублей. "На незаконно полученный доход подозреваемый приобрел ряд объектов недвижимости на территории Мурманской и Калининградской областей", - уточнили в ведомстве.
Как пояснили в следственном управлении УМВД России по Мурманской области, возбуждено два уголовных дела по материалам, представленным УФСБ и прокуратурой региона. "Сейчас проводятся следственные действия и проверка финансовой документации предприятия", - добавили в полиции.
Суд - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Следствие устанавливает эпизоды дела о хищениях на фортификации под Курском
10 сентября, 16:29
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯРФУМВДМВДФСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала