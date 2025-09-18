Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин выразил надежду на очередное снижение ключевой ставки - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/khusnullin-862434665.html
Хуснуллин выразил надежду на очередное снижение ключевой ставки
Хуснуллин выразил надежду на очередное снижение ключевой ставки - 18.09.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин выразил надежду на очередное снижение ключевой ставки
Скорейшее снижение ключевой ставки в России будет способствовать стабильному развитию стройотрасли, в том числе поможет покупателям квартир брать доступную... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T12:50+0300
2025-09-18T12:50+0300
экономика
недвижимость
бизнес
россия
рф
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/83457/83/834578370_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_c0cf4a1a80685b90e96fa124208f7697.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Скорейшее снижение ключевой ставки в России будет способствовать стабильному развитию стройотрасли, в том числе поможет покупателям квартир брать доступную ипотеку, а застройщикам - гарантированно реализовывать проекты, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Вице-премьер отметил, что ему не нравится ни текущая ставка, ни инфляция, из-за них тормозится развитие отрасли. При этом он выразил надежду, что ситуация будет улучшаться. "От денежно-кредитной политики и ключевой ставки зависит, как работает ипотека, потому что возможность приобрести жилье зависит от трех составляющих: доходы населения, ипотечная ставка и стоимость строительства. Ключевой вопрос сейчас - ставка. Высокая инфляция никому не нужна, нам тоже не нравится, когда инфляция в строительной отрасли превышает 10%. Мы надеемся, что ставка будет снижаться. Чем быстрее, тем больше будет возможностей у людей инвестировать свои средства и получить квартиры, в которые они вложились по счетам эскроу", - заключил Хуснуллин.
https://1prime.ru/20250918/srok-862432727.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83457/83/834578370_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_e810b32f88c3f1f8c260091570387a86.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, россия, рф, марат хуснуллин
Экономика, Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Марат Хуснуллин
12:50 18.09.2025
 
Хуснуллин выразил надежду на очередное снижение ключевой ставки

Хуснуллин: снижение ключевой ставки поможет стройотрасли развиваться

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк Марат Хуснуллин
 Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Марат Хуснуллин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Скорейшее снижение ключевой ставки в России будет способствовать стабильному развитию стройотрасли, в том числе поможет покупателям квартир брать доступную ипотеку, а застройщикам - гарантированно реализовывать проекты, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Вице-премьер отметил, что ему не нравится ни текущая ставка, ни инфляция, из-за них тормозится развитие отрасли. При этом он выразил надежду, что ситуация будет улучшаться.
"От денежно-кредитной политики и ключевой ставки зависит, как работает ипотека, потому что возможность приобрести жилье зависит от трех составляющих: доходы населения, ипотечная ставка и стоимость строительства. Ключевой вопрос сейчас - ставка. Высокая инфляция никому не нужна, нам тоже не нравится, когда инфляция в строительной отрасли превышает 10%. Мы надеемся, что ставка будет снижаться. Чем быстрее, тем больше будет возможностей у людей инвестировать свои средства и получить квартиры, в которые они вложились по счетам эскроу", - заключил Хуснуллин.
Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Застройщикам разрешили сдвигать сроки ввода жилья, заявил Хуснуллин
12:25
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесРОССИЯРФМарат Хуснуллин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала