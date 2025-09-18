https://1prime.ru/20250918/khusnullin-862434665.html
Хуснуллин выразил надежду на очередное снижение ключевой ставки
2025-09-18T12:50+0300
экономика
недвижимость
бизнес
россия
рф
марат хуснуллин
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Скорейшее снижение ключевой ставки в России будет способствовать стабильному развитию стройотрасли, в том числе поможет покупателям квартир брать доступную ипотеку, а застройщикам - гарантированно реализовывать проекты, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Вице-премьер отметил, что ему не нравится ни текущая ставка, ни инфляция, из-за них тормозится развитие отрасли. При этом он выразил надежду, что ситуация будет улучшаться. "От денежно-кредитной политики и ключевой ставки зависит, как работает ипотека, потому что возможность приобрести жилье зависит от трех составляющих: доходы населения, ипотечная ставка и стоимость строительства. Ключевой вопрос сейчас - ставка. Высокая инфляция никому не нужна, нам тоже не нравится, когда инфляция в строительной отрасли превышает 10%. Мы надеемся, что ставка будет снижаться. Чем быстрее, тем больше будет возможностей у людей инвестировать свои средства и получить квартиры, в которые они вложились по счетам эскроу", - заключил Хуснуллин.
