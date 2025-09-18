https://1prime.ru/20250918/khusnullin-862448723.html

Хуснуллин рассказал о планах строительства водоводов в ДНР

Хуснуллин рассказал о планах строительства водоводов в ДНР - 18.09.2025, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о планах строительства водоводов в ДНР

18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ещё 24 километра водоводов в ДНР построят до конца года, половина потребностей по воде будет закрыта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "До конца года построим ещё 24 километра водоводов и перебросим 130 тысяч кубов воды, что тоже нам позволит при сегодняшней подаче 250 (тысяч кубов воды - ред.) ситуацию немножко улучшить... Половину потребностей мы закроем к концу следующего года... Если дождь пойдет, это самое простое решение проблемы", - сказал Хуснуллин на конференции "Цифровой финансовый контроль как элемент клиентоцентричного государственного управления".

