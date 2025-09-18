Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин рассказал о планах строительства водоводов в ДНР - 18.09.2025
Хуснуллин рассказал о планах строительства водоводов в ДНР
Хуснуллин рассказал о планах строительства водоводов в ДНР - 18.09.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о планах строительства водоводов в ДНР
Ещё 24 километра водоводов в ДНР построят до конца года, половина потребностей по воде будет закрыта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T16:05+0300
2025-09-18T16:05+0300
рф
марат хуснуллин
бизнес
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ещё 24 километра водоводов в ДНР построят до конца года, половина потребностей по воде будет закрыта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "До конца года построим ещё 24 километра водоводов и перебросим 130 тысяч кубов воды, что тоже нам позволит при сегодняшней подаче 250 (тысяч кубов воды - ред.) ситуацию немножко улучшить... Половину потребностей мы закроем к концу следующего года... Если дождь пойдет, это самое простое решение проблемы", - сказал Хуснуллин на конференции "Цифровой финансовый контроль как элемент клиентоцентричного государственного управления".
рф
рф, марат хуснуллин, бизнес
РФ, Марат Хуснуллин, Бизнес
16:05 18.09.2025
 
Хуснуллин рассказал о планах строительства водоводов в ДНР

Хуснуллин: в ДНР до конца года построят 24 км водоводов

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ещё 24 километра водоводов в ДНР построят до конца года, половина потребностей по воде будет закрыта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"До конца года построим ещё 24 километра водоводов и перебросим 130 тысяч кубов воды, что тоже нам позволит при сегодняшней подаче 250 (тысяч кубов воды - ред.) ситуацию немножко улучшить... Половину потребностей мы закроем к концу следующего года... Если дождь пойдет, это самое простое решение проблемы", - сказал Хуснуллин на конференции "Цифровой финансовый контроль как элемент клиентоцентричного государственного управления".
На восстановление предприятий ДНР направят дополнительные ресурсы
15 сентября, 14:15
 
РФ, Марат Хуснуллин, Бизнес
 
 
