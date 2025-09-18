https://1prime.ru/20250918/kolychev-862452087.html

В Минфине оценили дефицит российского бюджета

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Дефицит бюджета РФ небольшой по сравнению с другими странами, а государственный долг за 5 лет почти не вырос, заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев на Х Московском финансовом форуме (МФФ). "В этом плане бюджет у нас в относительном выражении неплохо выглядит, если сравнить его со всеми крупнейшими странами. У нас и дефицит небольшой, несмотря на все страшные, ужасные стимулы, про которые вы в том числе говорили, госдолг, в принципе, за эти пять лет особо и не вырос, несмотря на импульсы, на все их последствия, которые, конечно же, есть", - отметил Колычев. Но, по словам замминистра, тем не менее, бюджет все равно нужно по уязвимостям его адаптировать. "Поэтому в том числе мы на ближайшую трехлетку собираемся делать его более устойчивым, снижать базовую цену на нефть. Да, это будет постепенно, соответственно, менее полезно для экономики, но, тем не менее, это выведет нас на более устойчивую бюджетную конструкцию", - сказал Колычев. По предварительным данным Минфина, дефицит федерального бюджета по итогам января-августа 2025 года составил 4,193 триллиона рублей, или 1,9% ВВП. Это превышает заложенный уровень в законе о бюджете в 1,7% ВВП на конец года. Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Согласно закону, доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.

