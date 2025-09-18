https://1prime.ru/20250918/kolychev-862474089.html
В Минфине прокомментировали размещение ОФЗ-н
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) фактически было схоже с работой депозита, с помощью этих госбумаг было привлечено несколько десятков миллиардов рублей, но эксперимент закончился, заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев на Х Московском финансовом форуме (МФФ). Минфин России в конце 2022 года сообщил, что не планирует возобновлять размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), которое было приостановлено в марте 2022 года. "Мы как-то экспериментировали несколько лет назад с облигациями ОФЗ для населения. Но это все свелось к тому, что мы предложили, по сути, депозитный продукт, который размещался от одного до двух лет. Его можно было изъять в любое время. То есть это был, по сути, депозит. И привлекли мы там пару десятков миллиардов рублей, и на этом эксперимент закончился", - сказал Колычев. Как отмечал в 2022 году Минфин, размещение народных ОФЗ прекращается "в связи с достижением целей, поставленных при запуске эмиссии "народных ОФЗ", в части содействия повышению финансовой грамотности населения и привлечения граждан на финансовые рынки возобновлять размещение данных облигаций". "То есть пытаться инструментарием с нашей стороны привлечь другой класс инвесторов, то есть с депозитов забрать деньги, как предлагается, это значит, что мы просто создадим депозит. Мы таких облигаций не хотим. Мы хотим, чтобы наши облигации торговались, чтобы это был бенчмарк для других корпоративных заемщиков, чтобы был рыночный инструмент", - сказал Колычев.
