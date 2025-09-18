Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18.09.2025
ЮГК после продажи может остаться публичной компанией, заявил Моисеев
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК) после продажи может остаться публичной компанией, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума. "Есть покупатель, он назначен, решение по нему принято руководством и все там готово... Я думаю, что это решат сами новые акционеры, но я бы исходил без того, что да, почему нет", - ответил он на вопрос о том, может ли компания остаться публичной после продажи. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
14:24 18.09.2025
 
ЮГК после продажи может остаться публичной компанией, заявил Моисеев

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК) после продажи может остаться публичной компанией, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.
"Есть покупатель, он назначен, решение по нему принято руководством и все там готово... Я думаю, что это решат сами новые акционеры, но я бы исходил без того, что да, почему нет", - ответил он на вопрос о том, может ли компания остаться публичной после продажи.
Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
Заголовок открываемого материала