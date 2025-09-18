https://1prime.ru/20250918/kompaniya-862444290.html
Компания ExxonMobil не планирует возвращаться в Россию
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil не планирует возвращаться в Россию, заявил глава компании Даррен Вудс в интервью газете Financial Times. "У нас нет планов по возвращению в Россию", - сказал он. Вудс рассказал газете, что руководство ExxonMobil ведет переговоры с российскими властями по поводу активов компании на сумму 4,6 миллиарда долларов, а не об инвестициях в страну. Днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова углублять обсуждение с США сотрудничества в энергетике, в том числе по проекту "Сахалин-1" и не только. Проект "Сахалин-1" реализуется в рамках соглашения о разделе продукции. Из числа иностранных участников на сегодняшний день доли в нем сохранили японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%). Американская Exxon Neftegaz limited, владевшая 30% в проекте, с марта 2022 года находится в процессе выхода из него, ее долю власти РФ планируют продать до 1 января 2026 года. Ряд иностранных нефтегазовых компаний, в том числе из США, перестали вести бизнес в России с 2022 года. Среди них американская ExxonMobil – прежний оператор проекта "Сахалин-1". В марте 2022 года дочка американского нефтегиганта – Exxon Neftegaz Limited – заявила о намерении выйти из проекта, а в октябре того же года стало известно, что ExxonMobil полностью ушла из России.
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ.
Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil не планирует возвращаться в Россию, заявил глава компании Даррен Вудс в интервью газете Financial Times
.
"У нас нет планов по возвращению в Россию", - сказал он.
Вудс рассказал газете, что руководство ExxonMobil ведет переговоры с российскими властями по поводу активов компании на сумму 4,6 миллиарда долларов, а не об инвестициях в страну.
Днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков
заявил, что Россия готова углублять обсуждение с США
сотрудничества в энергетике, в том числе по проекту "Сахалин-1
" и не только.
Проект "Сахалин-1" реализуется в рамках соглашения о разделе продукции. Из числа иностранных участников на сегодняшний день доли в нем сохранили японская Sodeco (30%) и индийская ONGC
(20%). Американская Exxon Neftegaz limited, владевшая 30% в проекте, с марта 2022 года находится в процессе выхода из него, ее долю власти РФ
планируют продать до 1 января 2026 года.
Ряд иностранных нефтегазовых компаний, в том числе из США, перестали вести бизнес в России с 2022 года. Среди них американская ExxonMobil – прежний оператор проекта "Сахалин-1". В марте 2022 года дочка американского нефтегиганта – Exxon Neftegaz Limited – заявила о намерении выйти из проекта, а в октябре того же года стало известно, что ExxonMobil полностью ушла из России.
