https://1prime.ru/20250918/kozak-862435349.html
Песков подтвердил, что Козак подал в отставку
Песков подтвердил, что Козак подал в отставку - 18.09.2025, ПРАЙМ
Песков подтвердил, что Козак подал в отставку
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Козак подал в отставку с поста заместителя руководителя администрации президента. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T13:06+0300
2025-09-18T13:06+0300
2025-09-18T13:06+0300
политика
общество
рф
дмитрий песков
дмитрий козак
https://cdnn.1prime.ru/img/76363/00/763630082_0:189:2885:1812_1920x0_80_0_0_5a2710208513c49b361d72fcdc826b67.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Козак подал в отставку с поста заместителя руководителя администрации президента. "Ну, смотрите, мы пока указ не публиковали, указа нет, я могу подтвердить, что, действительно, он подал в отставку. Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку, это действительно так", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250918/liniya-862418210.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76363/00/763630082_109:0:2776:2000_1920x0_80_0_0_7dfaddc83ac589546d70d068d45d97e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, дмитрий песков, дмитрий козак
Политика, Общество , РФ, Дмитрий Песков, Дмитрий Козак
Песков подтвердил, что Козак подал в отставку
Песков: Козак подал в отставку с поста замглавы администрации президента