Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков подтвердил, что Козак подал в отставку - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250918/kozak-862435349.html
Песков подтвердил, что Козак подал в отставку
Песков подтвердил, что Козак подал в отставку - 18.09.2025, ПРАЙМ
Песков подтвердил, что Козак подал в отставку
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Козак подал в отставку с поста заместителя руководителя администрации президента. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T13:06+0300
2025-09-18T13:06+0300
политика
общество
рф
дмитрий песков
дмитрий козак
https://cdnn.1prime.ru/img/76363/00/763630082_0:189:2885:1812_1920x0_80_0_0_5a2710208513c49b361d72fcdc826b67.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Козак подал в отставку с поста заместителя руководителя администрации президента. "Ну, смотрите, мы пока указ не публиковали, указа нет, я могу подтвердить, что, действительно, он подал в отставку. Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку, это действительно так", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250918/liniya-862418210.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76363/00/763630082_109:0:2776:2000_1920x0_80_0_0_7dfaddc83ac589546d70d068d45d97e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, дмитрий песков, дмитрий козак
Политика, Общество , РФ, Дмитрий Песков, Дмитрий Козак
13:06 18.09.2025
 
Песков подтвердил, что Козак подал в отставку

Песков: Козак подал в отставку с поста замглавы администрации президента

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Дмитрий Козак. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Козак подал в отставку с поста заместителя руководителя администрации президента.
"Ну, смотрите, мы пока указ не публиковали, указа нет, я могу подтвердить, что, действительно, он подал в отставку. Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку, это действительно так", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Прямую линию Путина объединят с большой пресс-конференцией
09:11
 
ПолитикаОбществоРФДмитрий ПесковДмитрий Козак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала