Песков подтвердил, что Козак подал в отставку

2025-09-18T13:06+0300

политика

общество

рф

дмитрий песков

дмитрий козак

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Козак подал в отставку с поста заместителя руководителя администрации президента. "Ну, смотрите, мы пока указ не публиковали, указа нет, я могу подтвердить, что, действительно, он подал в отставку. Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку, это действительно так", - сказал Песков журналистам.

рф

2025

общество , рф, дмитрий песков, дмитрий козак