Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности замруководителя администрации президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
