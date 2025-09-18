Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250918/kozak-862475934.html
Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента
Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента - 18.09.2025, ПРАЙМ
Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента
Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности замруководителя администрации президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T23:57+0300
2025-09-18T23:57+0300
политика
россия
общество
рф
владимир путин
дмитрий козак
https://cdnn.1prime.ru/img/83503/58/835035865_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be994f8f7dea2aa6805ea9a23b39cf42.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности замруководителя администрации президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
https://1prime.ru/20250918/kozak-862435349.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83503/58/835035865_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_46b2ac5a037529ef9cadd2fc3764d212.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, владимир путин, дмитрий козак
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, Дмитрий Козак
23:57 18.09.2025
 
Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента

Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента России

© Sputnik | Перейти в медиабанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
Дмитрий Козак. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности замруководителя администрации президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
Дмитрий Козак - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Песков подтвердил, что Козак подал в отставку
Вчера, 13:06
 
ПолитикаРОССИЯОбществоРФВладимир ПутинДмитрий Козак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала