Отсутствие финансовой поддержки приведет Украину к краху, заявили в Раде

2025-09-18T11:31+0300
2025-09-18T11:31+0300
2025-09-18T11:31+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Отсутствие финансовой поддержки Европы приведет к краху Украины и демонтажу ее государственности, заявил украинский парламентарий Богдан Кицак. "Европа четко понимает, что в ближайший год будет крайне сложно находить финансирование на поддержку Украины... Если начнутся переговорные процессы, будет установлен мир... нужно будет Украину поддерживать несколько лет минимум. Потому что сейчас поддержка нашего бюджета на уровне "50+ процентов". Если эту международную поддержку забрать - страна просто рухнет", - сказал Кицак в эфире украинского телеканала "Новости. Live". По мнению депутата, даже после окончания боевых действий Украина будет нуждаться в помощи партнеров еще пять-десять лет. По его словам, при отсутствии поддержки начнутся процессы демонтажа государственности, и Украина просто перестанет существовать. Кицак предположил, что необходимо будет значительный период времени финансировать Украину в существенном объеме, чтобы государство "просто не рассыпалось". Кроме того, он добавил, что одним из вариантов поддержки Украины рассматривается конфискация замороженных российских активов, однако у европейцев, как считает политик, есть опасения относительно будущего снятия санкций с России и возможных судебных процессов. "Этот вопрос может и будет отложен во времени или, скорее всего, и не будет в пользу Украины", - резюмировал политик. В понедельник украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллионов гривен (примерно 68 миллиардов долларов), превышающими показатели 2025 года. В сентябре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета страны на 2026 год составит 16 миллиардов евро. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
