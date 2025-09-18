Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отсутствие финансовой поддержки приведет Украину к краху, заявили в Раде - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/krakh-862426840.html
Отсутствие финансовой поддержки приведет Украину к краху, заявили в Раде
Отсутствие финансовой поддержки приведет Украину к краху, заявили в Раде - 18.09.2025, ПРАЙМ
Отсутствие финансовой поддержки приведет Украину к краху, заявили в Раде
Отсутствие финансовой поддержки Европы приведет к краху Украины и демонтажу ее государственности, заявил украинский парламентарий Богдан Кицак. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T11:31+0300
2025-09-18T11:31+0300
экономика
мировая экономика
украина
рф
европа
сергей марченко
владимир зеленский
сергей лавров
мвф
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Отсутствие финансовой поддержки Европы приведет к краху Украины и демонтажу ее государственности, заявил украинский парламентарий Богдан Кицак. "Европа четко понимает, что в ближайший год будет крайне сложно находить финансирование на поддержку Украины... Если начнутся переговорные процессы, будет установлен мир... нужно будет Украину поддерживать несколько лет минимум. Потому что сейчас поддержка нашего бюджета на уровне "50+ процентов". Если эту международную поддержку забрать - страна просто рухнет", - сказал Кицак в эфире украинского телеканала "Новости. Live". По мнению депутата, даже после окончания боевых действий Украина будет нуждаться в помощи партнеров еще пять-десять лет. По его словам, при отсутствии поддержки начнутся процессы демонтажа государственности, и Украина просто перестанет существовать. Кицак предположил, что необходимо будет значительный период времени финансировать Украину в существенном объеме, чтобы государство "просто не рассыпалось". Кроме того, он добавил, что одним из вариантов поддержки Украины рассматривается конфискация замороженных российских активов, однако у европейцев, как считает политик, есть опасения относительно будущего снятия санкций с России и возможных судебных процессов. "Этот вопрос может и будет отложен во времени или, скорее всего, и не будет в пользу Украины", - резюмировал политик. В понедельник украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллионов гривен (примерно 68 миллиардов долларов), превышающими показатели 2025 года. В сентябре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета страны на 2026 год составит 16 миллиардов евро. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://1prime.ru/20250917/ukraina-862406861.html
украина
рф
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_39:0:1476:1078_1920x0_80_0_0_f807cb35ae61340ddad8b94f19d409e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, рф, европа, сергей марченко, владимир зеленский, сергей лавров, мвф, ес, рада
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, ЕВРОПА, Сергей Марченко, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, МВФ, ЕС, Рада
11:31 18.09.2025
 
Отсутствие финансовой поддержки приведет Украину к краху, заявили в Раде

Депутат Кицак: отсутствие финансовой поддержки Европы приведет к краху Украины

© fotolia.com / Vladimir YaitskiyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Отсутствие финансовой поддержки Европы приведет к краху Украины и демонтажу ее государственности, заявил украинский парламентарий Богдан Кицак.
"Европа четко понимает, что в ближайший год будет крайне сложно находить финансирование на поддержку Украины... Если начнутся переговорные процессы, будет установлен мир... нужно будет Украину поддерживать несколько лет минимум. Потому что сейчас поддержка нашего бюджета на уровне "50+ процентов". Если эту международную поддержку забрать - страна просто рухнет", - сказал Кицак в эфире украинского телеканала "Новости. Live".
По мнению депутата, даже после окончания боевых действий Украина будет нуждаться в помощи партнеров еще пять-десять лет.
По его словам, при отсутствии поддержки начнутся процессы демонтажа государственности, и Украина просто перестанет существовать. Кицак предположил, что необходимо будет значительный период времени финансировать Украину в существенном объеме, чтобы государство "просто не рассыпалось". Кроме того, он добавил, что одним из вариантов поддержки Украины рассматривается конфискация замороженных российских активов, однако у европейцев, как считает политик, есть опасения относительно будущего снятия санкций с России и возможных судебных процессов.
"Этот вопрос может и будет отложен во времени или, скорее всего, и не будет в пользу Украины", - резюмировал политик.
В понедельник украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллионов гривен (примерно 68 миллиардов долларов), превышающими показатели 2025 года.
В сентябре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета страны на 2026 год составит 16 миллиардов евро.
Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
"Раковая опухоль": в США жестко оценили ситуацию на Украине
Вчера, 22:18
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАРФЕВРОПАСергей МарченкоВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМВФЕСРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала