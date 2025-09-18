Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России средний срок потребительских кредитов вырос на 15% - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/kredit-862431226.html
В России средний срок потребительских кредитов вырос на 15%
В России средний срок потребительских кредитов вырос на 15% - 18.09.2025, ПРАЙМ
В России средний срок потребительских кредитов вырос на 15%
Средний срок потребительских кредитов в России по итогам августа составил 3,1 года, увеличившись по сравнению с июлем на 15% (с 2,7 года), сообщает Национальное | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T12:12+0300
2025-09-18T12:12+0300
экономика
финансы
россия
санкт-петербург
москва
московская область
алексей волков
нбки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Средний срок потребительских кредитов в России по итогам августа составил 3,1 года, увеличившись по сравнению с июлем на 15% (с 2,7 года), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2025 года средний срок потребительских кредитов составил 3,1 года, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 14,6% (в июле 2025 года - 2,7 года), а с аналогичным периодом прошлого года - на 9,7% (в августе 2024 года - 2,8 года)", - говорится в сообщении. Если же сравнивать с недавним наименьшим показателем (в конце прошлого года было 1,8 года) то срок увеличился более чем на 70%. Уточняется, что наибольший средний срок выданных потребительских кредитов (среди 30 лидеров в потребительском кредитовании) был отмечен в Санкт-Петербурге (4,28 года), Москве (4,13 года), Московской области (3,49 года), Краснодарском крае (3,25 года) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО, 3,24 года). В свою очередь наименьший показатель среднего срока потребкредитов продемонстрировали Приморский (2,59 года) и Хабаровский (2,58 года) края. Наиболее серьезная динамика роста среднего срока потребительского кредита (также среди 30 лидеров) в августе к июлю была зафиксирована в Санкт-Петербурге (на 31,8%), Москве (на 20,1%), а также Ленинградской (га 19,4%), Волгоградской (на 17,1%) и Московской (на 17%) областях. "После резкого снижения во второй половине прошлого года, в 2025 году мы наблюдаем не только стабилизацию среднего срока потребкредита, но и рост данного показателя", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. Во многом это обусловлено стабилизацией выдачи потребительских кредитов в последние несколько месяцев, в том числе по причине корректировки банками своих ставок в сторону уменьшения - так, средняя полная стоимость кредита в этом сегменте в июне-августе сократилась сразу на 6,6 процентного пункта, добавил он. По его словам, аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне в сравнении с прошлым годом. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая сроки) кредиторы по-прежнему ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки не более 50%.
https://1prime.ru/20250523/boyarskiy-857864732.html
санкт-петербург
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, санкт-петербург, москва, московская область, алексей волков, нбки
Экономика, Финансы, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Московская область, Алексей Волков, НБКИ
12:12 18.09.2025
 
В России средний срок потребительских кредитов вырос на 15%

Средний срок потребительских кредитов в России в августе составил 3,1 года

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Средний срок потребительских кредитов в России по итогам августа составил 3,1 года, увеличившись по сравнению с июлем на 15% (с 2,7 года), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2025 года средний срок потребительских кредитов составил 3,1 года, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 14,6% (в июле 2025 года - 2,7 года), а с аналогичным периодом прошлого года - на 9,7% (в августе 2024 года - 2,8 года)", - говорится в сообщении.
Если же сравнивать с недавним наименьшим показателем (в конце прошлого года было 1,8 года) то срок увеличился более чем на 70%.
Уточняется, что наибольший средний срок выданных потребительских кредитов (среди 30 лидеров в потребительском кредитовании) был отмечен в Санкт-Петербурге (4,28 года), Москве (4,13 года), Московской области (3,49 года), Краснодарском крае (3,25 года) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО, 3,24 года).
В свою очередь наименьший показатель среднего срока потребкредитов продемонстрировали Приморский (2,59 года) и Хабаровский (2,58 года) края.
Наиболее серьезная динамика роста среднего срока потребительского кредита (также среди 30 лидеров) в августе к июлю была зафиксирована в Санкт-Петербурге (на 31,8%), Москве (на 20,1%), а также Ленинградской (га 19,4%), Волгоградской (на 17,1%) и Московской (на 17%) областях.
"После резкого снижения во второй половине прошлого года, в 2025 году мы наблюдаем не только стабилизацию среднего срока потребкредита, но и рост данного показателя", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
Во многом это обусловлено стабилизацией выдачи потребительских кредитов в последние несколько месяцев, в том числе по причине корректировки банками своих ставок в сторону уменьшения - так, средняя полная стоимость кредита в этом сегменте в июне-августе сократилась сразу на 6,6 процентного пункта, добавил он.
По его словам, аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне в сравнении с прошлым годом. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая сроки) кредиторы по-прежнему ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки не более 50%.
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Около 11 миллионов россиян оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах"
23 мая, 14:54
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАМосковская областьАлексей ВолковНБКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала