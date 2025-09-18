https://1prime.ru/20250918/kredit-862431226.html

В России средний срок потребительских кредитов вырос на 15%

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Средний срок потребительских кредитов в России по итогам августа составил 3,1 года, увеличившись по сравнению с июлем на 15% (с 2,7 года), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2025 года средний срок потребительских кредитов составил 3,1 года, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 14,6% (в июле 2025 года - 2,7 года), а с аналогичным периодом прошлого года - на 9,7% (в августе 2024 года - 2,8 года)", - говорится в сообщении. Если же сравнивать с недавним наименьшим показателем (в конце прошлого года было 1,8 года) то срок увеличился более чем на 70%. Уточняется, что наибольший средний срок выданных потребительских кредитов (среди 30 лидеров в потребительском кредитовании) был отмечен в Санкт-Петербурге (4,28 года), Москве (4,13 года), Московской области (3,49 года), Краснодарском крае (3,25 года) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО, 3,24 года). В свою очередь наименьший показатель среднего срока потребкредитов продемонстрировали Приморский (2,59 года) и Хабаровский (2,58 года) края. Наиболее серьезная динамика роста среднего срока потребительского кредита (также среди 30 лидеров) в августе к июлю была зафиксирована в Санкт-Петербурге (на 31,8%), Москве (на 20,1%), а также Ленинградской (га 19,4%), Волгоградской (на 17,1%) и Московской (на 17%) областях. "После резкого снижения во второй половине прошлого года, в 2025 году мы наблюдаем не только стабилизацию среднего срока потребкредита, но и рост данного показателя", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. Во многом это обусловлено стабилизацией выдачи потребительских кредитов в последние несколько месяцев, в том числе по причине корректировки банками своих ставок в сторону уменьшения - так, средняя полная стоимость кредита в этом сегменте в июне-августе сократилась сразу на 6,6 процентного пункта, добавил он. По его словам, аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне в сравнении с прошлым годом. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая сроки) кредиторы по-прежнему ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки не более 50%.

