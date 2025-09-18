Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило льготные кредиты для застройщиков в малых городах
Правительство утвердило льготные кредиты для застройщиков в малых городах
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ запускает программу субсидирования кредитов для застройщиков, работающих в рамках механизма проектного финансирования, в 2025 году на эти цели направят 500 миллионов рублей, а в 2026–2027 годах - 1,1 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством. "Там, где объем строительства небольшой, нужна дополнительная помощь для возведения многоквартирных домов, которые планировались к вводу в следующем году, чтобы компании могли завершить начатые проекты и выполнить свои обязательства перед людьми. В рамках программы по таким объектам будет компенсирована ставка проектного финансирования до уровня в 12%", - сказал Мишустин. Эта мера поддержки будет распространяться на застройщиков, которые привлекают средства по договорам долевого участия, пояснил премьер. "На выполнение мероприятий направим из федерального бюджета еще полмиллиарда рублей в текущем году и свыше 1,1 миллиарда рублей на последующие два года", - сказал он. В 2025 году льготными кредитами смогут воспользоваться компании, ведущие строительство 390 тысяч квадратных метров жилья, сдача которого запланирована на 2026 год. "Благодаря такой мере компаниям не придется прерывать стройку. А главное – жители получат свои квартиры в срок. Министерство строительства прошу строго контролировать доведение ресурсов до регионов", – добавил Мишустин.
бизнес, финансы, рф, михаил мишустин
Экономика, Бизнес, Финансы, РФ, Михаил Мишустин
15:34 18.09.2025
 
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ запускает программу субсидирования кредитов для застройщиков, работающих в рамках механизма проектного финансирования, в 2025 году на эти цели направят 500 миллионов рублей, а в 2026–2027 годах - 1,1 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством.
"Там, где объем строительства небольшой, нужна дополнительная помощь для возведения многоквартирных домов, которые планировались к вводу в следующем году, чтобы компании могли завершить начатые проекты и выполнить свои обязательства перед людьми. В рамках программы по таким объектам будет компенсирована ставка проектного финансирования до уровня в 12%", - сказал Мишустин.
Эта мера поддержки будет распространяться на застройщиков, которые привлекают средства по договорам долевого участия, пояснил премьер.
"На выполнение мероприятий направим из федерального бюджета еще полмиллиарда рублей в текущем году и свыше 1,1 миллиарда рублей на последующие два года", - сказал он.
В 2025 году льготными кредитами смогут воспользоваться компании, ведущие строительство 390 тысяч квадратных метров жилья, сдача которого запланирована на 2026 год.
"Благодаря такой мере компаниям не придется прерывать стройку. А главное – жители получат свои квартиры в срок. Министерство строительства прошу строго контролировать доведение ресурсов до регионов", – добавил Мишустин.
Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Застройщикам разрешили сдвигать сроки ввода жилья, заявил Хуснуллин
