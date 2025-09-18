Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ хочет завершить дискуссию о регулировании криптовалют до конца 2025 года - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/kriptovalyuty-862463790.html
ЦБ хочет завершить дискуссию о регулировании криптовалют до конца 2025 года
ЦБ хочет завершить дискуссию о регулировании криптовалют до конца 2025 года - 18.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ хочет завершить дискуссию о регулировании криптовалют до конца 2025 года
Банк России рассчитывает до конца года завершить дискуссию с Минфином России о регулировании криптоинвестиций, сказал журналистам первый заместитель... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T19:27+0300
2025-09-18T19:27+0300
экономика
финансы
россия
банки
рф
владимир чистюхин
минфин
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83473/72/834737212_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_6a152ea28d743a9a539feb2ece8ba3f0.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает до конца года завершить дискуссию с Минфином России о регулировании криптоинвестиций, сказал журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Мы до окончательного решения пока не дошли, но для нас это один из приоритетов. В этом году, я думаю, дискуссию завершим", - сказал он в кулуарах Х Московского финансового форума (МФФ), отвечая на соответствующий вопрос. Банк России в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только особо квалифицированные инвесторы. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20250908/kriptovalyuta-861944804.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83473/72/834737212_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_4afd1c79903c8fa019a056d53ea606de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, рф, владимир чистюхин, минфин, банк россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, РФ, Владимир Чистюхин, Минфин, банк Россия
19:27 18.09.2025
 
ЦБ хочет завершить дискуссию о регулировании криптовалют до конца 2025 года

ЦБ хочет до декабря завершить дискуссию с Минфином по регулированию криптовалют

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКриптовалюта
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Криптовалюта. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает до конца года завершить дискуссию с Минфином России о регулировании криптоинвестиций, сказал журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Мы до окончательного решения пока не дошли, но для нас это один из приоритетов. В этом году, я думаю, дискуссию завершим", - сказал он в кулуарах Х Московского финансового форума (МФФ), отвечая на соответствующий вопрос.
Банк России в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года.
Сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только особо квалифицированные инвесторы. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 миллионов рублей.
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Эксперт объяснил, почему криптовалюта вызывает недоверие
8 сентября, 10:16
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯБанкиРФВладимир ЧистюхинМинфинбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала