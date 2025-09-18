https://1prime.ru/20250918/kriptovalyuty-862463790.html

ЦБ хочет завершить дискуссию о регулировании криптовалют до конца 2025 года

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает до конца года завершить дискуссию с Минфином России о регулировании криптоинвестиций, сказал журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Мы до окончательного решения пока не дошли, но для нас это один из приоритетов. В этом году, я думаю, дискуссию завершим", - сказал он в кулуарах Х Московского финансового форума (МФФ), отвечая на соответствующий вопрос. Банк России в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только особо квалифицированные инвесторы. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 миллионов рублей.

