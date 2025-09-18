ЕС столкнулся с большим кризисом, пишет Bloomberg

https://1prime.ru/20250918/krizis-862424401.html

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Страны ЕС столкнулись с кризисом беспомощности своих лидеров, эта ситуация становится новой нормой, передает агентство Блумберг. "Слишком большому кругу лидеров Европы просто не удается добиваться результатов… Беспомощность становится новой нормой", - пишет агентство. Самым ярким примером этой ситуации агентство считает политический тупик во Франции, где Себастьян Лекорню стал уже пятым премьер-министром за два года. Кроме того, агентство обращает внимание на шаткие позиции британского премьера Кира Стармера на фоне вынужденных отставок его ключевых сторонников. В Германии, как отмечает агентство, "дает трещины" коалиция партии канцлера Фридриха Мерца, тогда как правая "Альтернатива для Германии" смогла поравняться с ней в опросах, претендуя на победу на следующих выборах. А в Испании коалиции премьера Педро Санчеса удалось удержать власть лишь пойдя на противоречивый союз с сепаратистами из Каталонии.

