ЕС столкнулся с большим кризисом, пишет Bloomberg - 18.09.2025
ЕС столкнулся с большим кризисом, пишет Bloomberg
2025-09-18T10:52+0300
2025-09-18T10:52+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Страны ЕС столкнулись с кризисом беспомощности своих лидеров, эта ситуация становится новой нормой, передает агентство Блумберг. "Слишком большому кругу лидеров Европы просто не удается добиваться результатов… Беспомощность становится новой нормой", - пишет агентство. Самым ярким примером этой ситуации агентство считает политический тупик во Франции, где Себастьян Лекорню стал уже пятым премьер-министром за два года. Кроме того, агентство обращает внимание на шаткие позиции британского премьера Кира Стармера на фоне вынужденных отставок его ключевых сторонников. В Германии, как отмечает агентство, "дает трещины" коалиция партии канцлера Фридриха Мерца, тогда как правая "Альтернатива для Германии" смогла поравняться с ней в опросах, претендуя на победу на следующих выборах. А в Испании коалиции премьера Педро Санчеса удалось удержать власть лишь пойдя на противоречивый союз с сепаратистами из Каталонии.
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Страны ЕС столкнулись с кризисом беспомощности своих лидеров, эта ситуация становится новой нормой, передает агентство Блумберг.
"Слишком большому кругу лидеров Европы просто не удается добиваться результатов… Беспомощность становится новой нормой", - пишет агентство.
Самым ярким примером этой ситуации агентство считает политический тупик во Франции, где Себастьян Лекорню стал уже пятым премьер-министром за два года.
Кроме того, агентство обращает внимание на шаткие позиции британского премьера Кира Стармера на фоне вынужденных отставок его ключевых сторонников.
В Германии, как отмечает агентство, "дает трещины" коалиция партии канцлера Фридриха Мерца, тогда как правая "Альтернатива для Германии" смогла поравняться с ней в опросах, претендуя на победу на следующих выборах. А в Испании коалиции премьера Педро Санчеса удалось удержать власть лишь пойдя на противоречивый союз с сепаратистами из Каталонии.
