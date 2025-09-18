Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина призвала ориентироваться на рыночный курс рубля
Набиуллина призвала ориентироваться на рыночный курс рубля
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Надо ориентироваться на рыночный курс рубля, а не на то, что Банк России "подкрутит" его в ту или иную сторону, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума. "Ориентироваться на рыночный курс, но точно не ориентироваться на то, что Центральный банк подкрутит этот курс в ту или иную сторону", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос модератора о том, на какой курс рубля нужно ориентироваться в ближайшей перспективе.
11:50 18.09.2025
 
Набиуллина призвала ориентироваться на рыночный курс рубля

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Надо ориентироваться на рыночный курс рубля, а не на то, что Банк России "подкрутит" его в ту или иную сторону, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума.
"Ориентироваться на рыночный курс, но точно не ориентироваться на то, что Центральный банк подкрутит этот курс в ту или иную сторону", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос модератора о том, на какой курс рубля нужно ориентироваться в ближайшей перспективе.
Признаков рецессии в России нет, заявила Набиуллина
