https://1prime.ru/20250918/kurs-862428986.html
Набиуллина призвала ориентироваться на рыночный курс рубля
Набиуллина призвала ориентироваться на рыночный курс рубля - 18.09.2025, ПРАЙМ
Набиуллина призвала ориентироваться на рыночный курс рубля
Надо ориентироваться на рыночный курс рубля, а не на то, что Банк России "подкрутит" его в ту или иную сторону, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T11:50+0300
2025-09-18T11:50+0300
2025-09-18T11:50+0300
экономика
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россия
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856476936_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_cb14763b198c250696426ff98c7fe453.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Надо ориентироваться на рыночный курс рубля, а не на то, что Банк России "подкрутит" его в ту или иную сторону, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума. "Ориентироваться на рыночный курс, но точно не ориентироваться на то, что Центральный банк подкрутит этот курс в ту или иную сторону", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос модератора о том, на какой курс рубля нужно ориентироваться в ближайшей перспективе.
https://1prime.ru/20250918/nabiullina-862421876.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856476936_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_416e5f3e5be581d695e9783dd7325078.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россия, центральные банки
Экономика, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, банк Россия, центральные банки
Набиуллина призвала ориентироваться на рыночный курс рубля
Набиуллина призвала ориентироваться на рыночный курс рубля, а не на ЦБ