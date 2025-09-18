https://1prime.ru/20250918/kurs-862428986.html

Набиуллина призвала ориентироваться на рыночный курс рубля

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Надо ориентироваться на рыночный курс рубля, а не на то, что Банк России "подкрутит" его в ту или иную сторону, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума. "Ориентироваться на рыночный курс, но точно не ориентироваться на то, что Центральный банк подкрутит этот курс в ту или иную сторону", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос модератора о том, на какой курс рубля нужно ориентироваться в ближайшей перспективе.

