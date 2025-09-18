https://1prime.ru/20250918/kurs-862430056.html
Набиуллина оценила изменения курса рубля
Набиуллина оценила изменения курса рубля - 18.09.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила изменения курса рубля
Фундаментально курс рубля в экономике России может быть достаточно крепким, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Фундаментально курс рубля в экономике России может быть достаточно крепким, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Укрепление курса, которое было летом, все заметили, - это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться потихоньку денежно-кредитные условия, у нас курс несколько ослаб. Но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть и достаточной крепким", - сказала Набиуллина на сессии Московского финансового форума.
