Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина оценила изменения курса рубля - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/kurs-862430056.html
Набиуллина оценила изменения курса рубля
Набиуллина оценила изменения курса рубля - 18.09.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила изменения курса рубля
Фундаментально курс рубля в экономике России может быть достаточно крепким, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T12:01+0300
2025-09-18T12:01+0300
экономика
финансы
рф
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/02/859092793_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_36f3d6f6ff7ec4cf8fb537608cb7eb1f.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Фундаментально курс рубля в экономике России может быть достаточно крепким, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Укрепление курса, которое было летом, все заметили, - это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться потихоньку денежно-кредитные условия, у нас курс несколько ослаб. Но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть и достаточной крепким", - сказала Набиуллина на сессии Московского финансового форума.
https://1prime.ru/20250918/nabiullina-862424727.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/02/859092793_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_c3e2ae8a9d0af2fc2991bc819571943a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рф, эльвира набиуллина
Экономика, Финансы, РФ, Эльвира Набиуллина
12:01 18.09.2025
 
Набиуллина оценила изменения курса рубля

Набиуллина заявила, что курс рубля может быть достаточно крепким

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина . Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Фундаментально курс рубля в экономике России может быть достаточно крепким, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Укрепление курса, которое было летом, все заметили, - это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться потихоньку денежно-кредитные условия, у нас курс несколько ослаб. Но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть и достаточной крепким", - сказала Набиуллина на сессии Московского финансового форума.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Набиуллина выразила обеспокоенность ситуацией на рынке труда
10:55
 
ЭкономикаФинансыРФЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала