В Петербурге начался выпуск автомобиля Ladа Iskra

В Петербурге начался выпуск автомобиля Ladа Iskra - 18.09.2025, ПРАЙМ

В Петербурге начался выпуск автомобиля Ladа Iskra

"АвтоВАЗ" совместно с "Автозаводом Санкт-Петербург" начали выпуск модели Lada Iskra в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска. | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T16:08+0300

2025-09-18T16:08+0300

2025-09-18T16:08+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" совместно с "Автозаводом Санкт-Петербург" начали выпуск модели Lada Iskra в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска. "Сегодня в канун Дня машиностроителя... мы открываем производство в стенах автозавода ("Автозавода Санкт-Петербург" - ред.) на конвейере... модели Lada Iskra", - сказал на церемонии запуска производства президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Он назвал автомобиль Lada Iskra самым высоколокализованным из спектра моделей "АвтоВАЗа" и выразил уверенность в том, что в будущем Lada Iskra станет "самым народным автомобилем". По словам Соколова, объём производства Lada Iskra в Петербурге составит около 1 тысячи машин в месяц. Соглашение об организации производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге было подписано Соколовым и генеральным директором "Автозавода Санкт-Петербург" Иваном Мироновым в середине июня на площадке Петербургского международного экономического форума.

санкт-петербург

2025

