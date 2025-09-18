Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге начался выпуск автомобиля Ladа Iskra - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/lada-862448873.html
В Петербурге начался выпуск автомобиля Ladа Iskra
В Петербурге начался выпуск автомобиля Ladа Iskra - 18.09.2025, ПРАЙМ
В Петербурге начался выпуск автомобиля Ladа Iskra
"АвтоВАЗ" совместно с "Автозаводом Санкт-Петербург" начали выпуск модели Lada Iskra в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T16:08+0300
2025-09-18T16:08+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
максим соколов
автоваз
lada vision 4x4
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1d/854527629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1fb8c163be740d4a49d77ab7f236ff80.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" совместно с "Автозаводом Санкт-Петербург" начали выпуск модели Lada Iskra в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска. "Сегодня в канун Дня машиностроителя... мы открываем производство в стенах автозавода ("Автозавода Санкт-Петербург" - ред.) на конвейере... модели Lada Iskra", - сказал на церемонии запуска производства президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Он назвал автомобиль Lada Iskra самым высоколокализованным из спектра моделей "АвтоВАЗа" и выразил уверенность в том, что в будущем Lada Iskra станет "самым народным автомобилем". По словам Соколова, объём производства Lada Iskra в Петербурге составит около 1 тысячи машин в месяц. Соглашение об организации производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге было подписано Соколовым и генеральным директором "Автозавода Санкт-Петербург" Иваном Мироновым в середине июня на площадке Петербургского международного экономического форума.
https://1prime.ru/20250918/mashiny-862447823.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1d/854527629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c533e275828ce8b831980b4de5fd162.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, lada vision 4x4
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4
16:08 18.09.2025
 
В Петербурге начался выпуск автомобиля Ladа Iskra

«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Iskra в Петербурге

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредсерийный автомобиль "ЛАДА Искра"
Предсерийный автомобиль ЛАДА Искра - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Предсерийный автомобиль "ЛАДА Искра". Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" совместно с "Автозаводом Санкт-Петербург" начали выпуск модели Lada Iskra в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска.
"Сегодня в канун Дня машиностроителя... мы открываем производство в стенах автозавода ("Автозавода Санкт-Петербург" - ред.) на конвейере... модели Lada Iskra", - сказал на церемонии запуска производства президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
Он назвал автомобиль Lada Iskra самым высоколокализованным из спектра моделей "АвтоВАЗа" и выразил уверенность в том, что в будущем Lada Iskra станет "самым народным автомобилем".
По словам Соколова, объём производства Lada Iskra в Петербурге составит около 1 тысячи машин в месяц.
Соглашение об организации производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге было подписано Соколовым и генеральным директором "Автозавода Санкт-Петербург" Иваном Мироновым в середине июня на площадке Петербургского международного экономического форума.
Логотип LADA - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, сколько машин компания выпустит в 2025 году
15:49
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vision 4x4
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала