https://1prime.ru/20250918/lada-862448873.html
В Петербурге начался выпуск автомобиля Ladа Iskra
В Петербурге начался выпуск автомобиля Ladа Iskra - 18.09.2025, ПРАЙМ
В Петербурге начался выпуск автомобиля Ladа Iskra
"АвтоВАЗ" совместно с "Автозаводом Санкт-Петербург" начали выпуск модели Lada Iskra в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T16:08+0300
2025-09-18T16:08+0300
2025-09-18T16:08+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
максим соколов
автоваз
lada vision 4x4
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1d/854527629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1fb8c163be740d4a49d77ab7f236ff80.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" совместно с "Автозаводом Санкт-Петербург" начали выпуск модели Lada Iskra в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска. "Сегодня в канун Дня машиностроителя... мы открываем производство в стенах автозавода ("Автозавода Санкт-Петербург" - ред.) на конвейере... модели Lada Iskra", - сказал на церемонии запуска производства президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Он назвал автомобиль Lada Iskra самым высоколокализованным из спектра моделей "АвтоВАЗа" и выразил уверенность в том, что в будущем Lada Iskra станет "самым народным автомобилем". По словам Соколова, объём производства Lada Iskra в Петербурге составит около 1 тысячи машин в месяц. Соглашение об организации производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге было подписано Соколовым и генеральным директором "Автозавода Санкт-Петербург" Иваном Мироновым в середине июня на площадке Петербургского международного экономического форума.
https://1prime.ru/20250918/mashiny-862447823.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1d/854527629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c533e275828ce8b831980b4de5fd162.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, lada vision 4x4
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4
В Петербурге начался выпуск автомобиля Ladа Iskra
«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Iskra в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" совместно с "Автозаводом Санкт-Петербург" начали выпуск модели Lada Iskra в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска.
"Сегодня в канун Дня машиностроителя... мы открываем производство в стенах автозавода ("Автозавода Санкт-Петербург" - ред.) на конвейере... модели Lad
a Iskra", - сказал на церемонии запуска производства президент "АвтоВАЗа
" Максим Соколов
.
Он назвал автомобиль Lada Iskra самым высоколокализованным из спектра моделей "АвтоВАЗа" и выразил уверенность в том, что в будущем Lada Iskra станет "самым народным автомобилем".
По словам Соколова, объём производства Lada Iskra в Петербурге
составит около 1 тысячи машин в месяц.
Соглашение об организации производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге было подписано Соколовым и генеральным директором "Автозавода Санкт-Петербург" Иваном Мироновым в середине июня на площадке Петербургского международного экономического форума.
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, сколько машин компания выпустит в 2025 году