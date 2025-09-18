https://1prime.ru/20250918/liniya-862418210.html
Прямую линию Путина объединят с большой пресс-конференцией
Прямую линию Путина объединят с большой пресс-конференцией - 18.09.2025, ПРАЙМ
Прямую линию Путина объединят с большой пресс-конференцией
Прямая линия президента РФ Владимира Путина в этом году будет объединена с большой пресс-конференцией главы государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T09:11+0300
2025-09-18T09:11+0300
2025-09-18T09:11+0300
россия
рф
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Прямая линия президента РФ Владимира Путина в этом году будет объединена с большой пресс-конференцией главы государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналисту Life Александру Юнашеву, что в этом году проведение Прямой линии планируется на декабрь. "И (Прямая линия - ред.) будет объединена с большой пресс-конференцией", - добавил пресс-секретарь президента.
https://1prime.ru/20250917/putin-862396549.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Прямую линию Путина объединят с большой пресс-конференцией
Прямая линия Путина в декабре будет объединена с большой пресс-конференцией