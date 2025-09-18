https://1prime.ru/20250918/liniya-862418210.html

Прямую линию Путина объединят с большой пресс-конференцией

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Прямая линия президента РФ Владимира Путина в этом году будет объединена с большой пресс-конференцией главы государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналисту Life Александру Юнашеву, что в этом году проведение Прямой линии планируется на декабрь. "И (Прямая линия - ред.) будет объединена с большой пресс-конференцией", - добавил пресс-секретарь президента.

