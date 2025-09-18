https://1prime.ru/20250918/makron-862476087.html

"Одержим Зеленским": на Западе резко высказались о Макроне

2025-09-18T23:59+0300

МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон жертвует благосостоянием французских граждан ради поддержки Киева, отметил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X."Во Франции наступает режим жесткой экономии. Народ заплатит за некомпетентность Макрона и его одержимость Зеленским", — заявил он.Журналист подчеркнул, что радикальные меры властей приводят к массовым протестам и ставят под угрозу политическое будущее французского президента.На прошлой неделе в стране развернулись масштабные акции протеста под девизом "Заблокируем все". По информации МВД, около 200 тысяч граждан приняли участие в сотнях демонстраций по всей стране. Таким образом протестующие выразили недовольство жесткими мерами экономии, включенными в законопроект о бюджете на 2026 год.

https://1prime.ru/20250918/protest-862446478.html

