"Одержим Зеленским": на Западе резко высказались о Макроне - 18.09.2025, ПРАЙМ
"Одержим Зеленским": на Западе резко высказались о Макроне
Президент Франции Эммануэль Макрон жертвует благосостоянием французских граждан ради поддержки Киева, отметил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X. | 18.09.2025, ПРАЙМ
франция
запад
киев
эммануэль макрон
общество
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон жертвует благосостоянием французских граждан ради поддержки Киева, отметил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X."Во Франции наступает режим жесткой экономии. Народ заплатит за некомпетентность Макрона и его одержимость Зеленским", — заявил он.Журналист подчеркнул, что радикальные меры властей приводят к массовым протестам и ставят под угрозу политическое будущее французского президента.На прошлой неделе в стране развернулись масштабные акции протеста под девизом "Заблокируем все". По информации МВД, около 200 тысяч граждан приняли участие в сотнях демонстраций по всей стране. Таким образом протестующие выразили недовольство жесткими мерами экономии, включенными в законопроект о бюджете на 2026 год.
франция
запад
киев
франция, запад, киев, эммануэль макрон, общество
ФРАНЦИЯ, ЗАПАД, Киев, Эммануэль Макрон, Общество
"Одержим Зеленским": на Западе резко высказались о Макроне

Журналист Христофору раскритиковал Макрона из-за его одержимости Зеленским

МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон жертвует благосостоянием французских граждан ради поддержки Киева, отметил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
"Во Франции наступает режим жесткой экономии. Народ заплатит за некомпетентность Макрона и его одержимость Зеленским", — заявил он.
Журналист подчеркнул, что радикальные меры властей приводят к массовым протестам и ставят под угрозу политическое будущее французского президента.
На прошлой неделе в стране развернулись масштабные акции протеста под девизом "Заблокируем все". По информации МВД, около 200 тысяч граждан приняли участие в сотнях демонстраций по всей стране. Таким образом протестующие выразили недовольство жесткими мерами экономии, включенными в законопроект о бюджете на 2026 год.
Протестующие во Франции перекрыли входы в учебные заведения
ФРАНЦИЯЗАПАДКиевЭммануэль МакронОбщество
 
 
