Роспотребнадзор ввел обязательную маркировку спортивного питания

Роспотребнадзор ввел обязательную маркировку спортивного питания - 18.09.2025

Роспотребнадзор ввел обязательную маркировку спортивного питания

Обязательная маркировка спортивного питания вводится в России с 1 октября, это позволит вывести из оборота контрафактную и небезопасную продукцию

2025-09-18T15:01+0300

2025-09-18T15:01+0300

2025-09-18T15:01+0300

бизнес

россия

роспотребнадзор

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Обязательная маркировка спортивного питания вводится в России с 1 октября, это позволит вывести из оборота контрафактную и небезопасную продукцию, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 31 мая 2025 г. № 811, с 1 октября 2025 года на всей территории Российской Федерации вводится обязательная маркировка продукции для питания спортсменов средствами идентификации. Мера направлена на обеспечение легальности и безопасности спортивного питания", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что регистрация участников товарооборота данной продукции в государственной системе маркировки началась 1 сентября 2025 года. В ведомстве подчеркнули, что введение обязательной маркировки спортивного питания даст ее производителям и потребителям гарантию подлинности. Также это позволит вывести из оборота нелегальную, контрафактную, небезопасную продукцию, в составе которой могут присутствовать незаявленные или отсутствовать заявленные на упаковке вещества. "Недопущение сомнительных товаров к покупке. Точечное выявление недобросовестных участников оборота и оперативное реагирование на нарушения", - пояснили в пресс-службе. Там уточнили, что до 1 декабря 2025 года все производители, импортеры, дистрибьюторы, магазины должны заключить договоры с оператором системы - ЦРПТ. До 1 февраля 2026 года разрешена реализация остатков спортивного питания, выпущенного до 1 октября 2025 года, без маркировки.

