Роспотребнадзор ввел обязательную маркировку спортивного питания - 18.09.2025
Роспотребнадзор ввел обязательную маркировку спортивного питания
Роспотребнадзор ввел обязательную маркировку спортивного питания - 18.09.2025, ПРАЙМ
Роспотребнадзор ввел обязательную маркировку спортивного питания
Обязательная маркировка спортивного питания вводится в России с 1 октября, это позволит вывести из оборота контрафактную и небезопасную продукцию, сообщили... | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Обязательная маркировка спортивного питания вводится в России с 1 октября, это позволит вывести из оборота контрафактную и небезопасную продукцию, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 31 мая 2025 г. № 811, с 1 октября 2025 года на всей территории Российской Федерации вводится обязательная маркировка продукции для питания спортсменов средствами идентификации. Мера направлена на обеспечение легальности и безопасности спортивного питания", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что регистрация участников товарооборота данной продукции в государственной системе маркировки началась 1 сентября 2025 года. В ведомстве подчеркнули, что введение обязательной маркировки спортивного питания даст ее производителям и потребителям гарантию подлинности. Также это позволит вывести из оборота нелегальную, контрафактную, небезопасную продукцию, в составе которой могут присутствовать незаявленные или отсутствовать заявленные на упаковке вещества. "Недопущение сомнительных товаров к покупке. Точечное выявление недобросовестных участников оборота и оперативное реагирование на нарушения", - пояснили в пресс-службе. Там уточнили, что до 1 декабря 2025 года все производители, импортеры, дистрибьюторы, магазины должны заключить договоры с оператором системы - ЦРПТ. До 1 февраля 2026 года разрешена реализация остатков спортивного питания, выпущенного до 1 октября 2025 года, без маркировки.
бизнес, россия, роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Роспотребнадзор
15:01 18.09.2025
 
Роспотребнадзор ввел обязательную маркировку спортивного питания

Роспотребнадзор вводит обязательную маркировку спортивного питания с 1 октября

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Обязательная маркировка спортивного питания вводится в России с 1 октября, это позволит вывести из оборота контрафактную и небезопасную продукцию, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 31 мая 2025 г. № 811, с 1 октября 2025 года на всей территории Российской Федерации вводится обязательная маркировка продукции для питания спортсменов средствами идентификации. Мера направлена на обеспечение легальности и безопасности спортивного питания", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что регистрация участников товарооборота данной продукции в государственной системе маркировки началась 1 сентября 2025 года.
В ведомстве подчеркнули, что введение обязательной маркировки спортивного питания даст ее производителям и потребителям гарантию подлинности. Также это позволит вывести из оборота нелегальную, контрафактную, небезопасную продукцию, в составе которой могут присутствовать незаявленные или отсутствовать заявленные на упаковке вещества.
"Недопущение сомнительных товаров к покупке. Точечное выявление недобросовестных участников оборота и оперативное реагирование на нарушения", - пояснили в пресс-службе.
Там уточнили, что до 1 декабря 2025 года все производители, импортеры, дистрибьюторы, магазины должны заключить договоры с оператором системы - ЦРПТ. До 1 февраля 2026 года разрешена реализация остатков спортивного питания, выпущенного до 1 октября 2025 года, без маркировки.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку форменной одежды
12 сентября, 19:20
 
