https://1prime.ru/20250918/markirovka-862444744.html
Роспотребнадзор ввел обязательную маркировку спортивного питания
Роспотребнадзор ввел обязательную маркировку спортивного питания - 18.09.2025, ПРАЙМ
Роспотребнадзор ввел обязательную маркировку спортивного питания
Обязательная маркировка спортивного питания вводится в России с 1 октября, это позволит вывести из оборота контрафактную и небезопасную продукцию, сообщили... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T15:01+0300
2025-09-18T15:01+0300
2025-09-18T15:01+0300
бизнес
россия
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/83745/66/837456668_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_2de7681da36e99499af5f4be03df8e97.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Обязательная маркировка спортивного питания вводится в России с 1 октября, это позволит вывести из оборота контрафактную и небезопасную продукцию, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 31 мая 2025 г. № 811, с 1 октября 2025 года на всей территории Российской Федерации вводится обязательная маркировка продукции для питания спортсменов средствами идентификации. Мера направлена на обеспечение легальности и безопасности спортивного питания", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что регистрация участников товарооборота данной продукции в государственной системе маркировки началась 1 сентября 2025 года. В ведомстве подчеркнули, что введение обязательной маркировки спортивного питания даст ее производителям и потребителям гарантию подлинности. Также это позволит вывести из оборота нелегальную, контрафактную, небезопасную продукцию, в составе которой могут присутствовать незаявленные или отсутствовать заявленные на упаковке вещества. "Недопущение сомнительных товаров к покупке. Точечное выявление недобросовестных участников оборота и оперативное реагирование на нарушения", - пояснили в пресс-службе. Там уточнили, что до 1 декабря 2025 года все производители, импортеры, дистрибьюторы, магазины должны заключить договоры с оператором системы - ЦРПТ. До 1 февраля 2026 года разрешена реализация остатков спортивного питания, выпущенного до 1 октября 2025 года, без маркировки.
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862212443.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83745/66/837456668_225:0:900:506_1920x0_80_0_0_8620fb98173be95d2b72266e098dc368.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Роспотребнадзор
Роспотребнадзор ввел обязательную маркировку спортивного питания
Роспотребнадзор вводит обязательную маркировку спортивного питания с 1 октября
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Обязательная маркировка спортивного питания вводится в России с 1 октября, это позволит вывести из оборота контрафактную и небезопасную продукцию, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 31 мая 2025 г. № 811, с 1 октября 2025 года на всей территории Российской Федерации вводится обязательная маркировка продукции для питания спортсменов средствами идентификации. Мера направлена на обеспечение легальности и безопасности спортивного питания", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что регистрация участников товарооборота данной продукции в государственной системе маркировки началась 1 сентября 2025 года.
В ведомстве подчеркнули, что введение обязательной маркировки спортивного питания даст ее производителям и потребителям гарантию подлинности. Также это позволит вывести из оборота нелегальную, контрафактную, небезопасную продукцию, в составе которой могут присутствовать незаявленные или отсутствовать заявленные на упаковке вещества.
"Недопущение сомнительных товаров к покупке. Точечное выявление недобросовестных участников оборота и оперативное реагирование на нарушения", - пояснили в пресс-службе.
Там уточнили, что до 1 декабря 2025 года все производители, импортеры, дистрибьюторы, магазины должны заключить договоры с оператором системы - ЦРПТ. До 1 февраля 2026 года разрешена реализация остатков спортивного питания, выпущенного до 1 октября 2025 года, без маркировки.
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку форменной одежды