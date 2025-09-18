https://1prime.ru/20250918/mashina-862434048.html

Toyota отзывает в США более 591 тысячи машин

Toyota отзывает в США более 591 тысячи машин - 18.09.2025, ПРАЙМ

Toyota отзывает в США более 591 тысячи машин

Североамериканское подразделение японского автоконцерна Toyota Motor Corp. отзывает более 591 тысячи машин из-за ошибки в программном обеспечении (ПО) приборной | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T12:47+0300

2025-09-18T12:47+0300

2025-09-18T12:47+0300

бизнес

технологии

toyota

toyota camry

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/04/852592172_0:19:3337:1896_1920x0_80_0_0_4ef8bde84b77f383e308208b4acf003a.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение японского автоконцерна Toyota Motor Corp. отзывает более 591 тысячи машин из-за ошибки в программном обеспечении (ПО) приборной панели, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Toyota Motor Engineering & Manufacturing отзывает Toyota Venza 2023-2024 годов выпуска, RAV4 Prime, RAV4, Highlander, GR Corolla, Crown 2023-2025 годов выпуска, Lexus TX, LS, Toyota Tacoma, Grand Highlander годов выпуска 2024-2025 и Lexus RX, Toyota Crown Signia, Camry, RAV 4 Plug-in Hybrid (PHEV), и 4Runner 2025 года выпуска", - говорится в сообщении. Согласно документу, будут отозваны 591 377 автомобилей. NHTSA сообщает, что при запуске индикаторы скорости автомобиля, тормозной системы и давления в шинах могут не отображаться на приборной панели из-за ошибки в ее программном обеспечении. Отсутствие отображения важной информации на приборной панели увеличивает риски возникновения аварии или повреждений, отмечает организация. В релизе уточняется, что дилеры проведут бесплатное обновление программного обеспечения для автомобилей, не являющиеся гибридными. Для подключаемых гибридов (PHEV) будет произведен осмотр и выполнена замена или обновление программного обеспечения. Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.

https://1prime.ru/20250617/manturov-858575166.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, toyota, toyota camry, в мире