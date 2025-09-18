Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Toyota отзывает в США более 591 тысячи машин - 18.09.2025
Toyota отзывает в США более 591 тысячи машин
Toyota отзывает в США более 591 тысячи машин - 18.09.2025, ПРАЙМ
Toyota отзывает в США более 591 тысячи машин
Североамериканское подразделение японского автоконцерна Toyota Motor Corp. отзывает более 591 тысячи машин из-за ошибки в программном обеспечении (ПО) приборной | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение японского автоконцерна Toyota Motor Corp. отзывает более 591 тысячи машин из-за ошибки в программном обеспечении (ПО) приборной панели, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Toyota Motor Engineering &amp; Manufacturing отзывает Toyota Venza 2023-2024 годов выпуска, RAV4 Prime, RAV4, Highlander, GR Corolla, Crown 2023-2025 годов выпуска, Lexus TX, LS, Toyota Tacoma, Grand Highlander годов выпуска 2024-2025 и Lexus RX, Toyota Crown Signia, Camry, RAV 4 Plug-in Hybrid (PHEV), и 4Runner 2025 года выпуска", - говорится в сообщении. Согласно документу, будут отозваны 591 377 автомобилей. NHTSA сообщает, что при запуске индикаторы скорости автомобиля, тормозной системы и давления в шинах могут не отображаться на приборной панели из-за ошибки в ее программном обеспечении. Отсутствие отображения важной информации на приборной панели увеличивает риски возникновения аварии или повреждений, отмечает организация. В релизе уточняется, что дилеры проведут бесплатное обновление программного обеспечения для автомобилей, не являющиеся гибридными. Для подключаемых гибридов (PHEV) будет произведен осмотр и выполнена замена или обновление программного обеспечения. Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.
12:47 18.09.2025
 
Toyota отзывает в США более 591 тысячи машин

Toyota отзывает более 591 тысячи автомобилей из-за ошибки в ПО

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение японского автоконцерна Toyota Motor Corp. отзывает более 591 тысячи машин из-за ошибки в программном обеспечении (ПО) приборной панели, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Toyota Motor Engineering & Manufacturing отзывает Toyota Venza 2023-2024 годов выпуска, RAV4 Prime, RAV4, Highlander, GR Corolla, Crown 2023-2025 годов выпуска, Lexus TX, LS, Toyota Tacoma, Grand Highlander годов выпуска 2024-2025 и Lexus RX, Toyota Crown Signia, Camry, RAV 4 Plug-in Hybrid (PHEV), и 4Runner 2025 года выпуска", - говорится в сообщении. Согласно документу, будут отозваны 591 377 автомобилей.
NHTSA сообщает, что при запуске индикаторы скорости автомобиля, тормозной системы и давления в шинах могут не отображаться на приборной панели из-за ошибки в ее программном обеспечении.
Отсутствие отображения важной информации на приборной панели увеличивает риски возникновения аварии или повреждений, отмечает организация.
В релизе уточняется, что дилеры проведут бесплатное обновление программного обеспечения для автомобилей, не являющиеся гибридными. Для подключаемых гибридов (PHEV) будет произведен осмотр и выполнена замена или обновление программного обеспечения.
Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.
Заголовок открываемого материала