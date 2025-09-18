Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, сколько машин компания выпустит в 2025 году - 18.09.2025
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, сколько машин компания выпустит в 2025 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с учетом запуска на "Автозаводе Санкт-Петербург" производства модели Lada Iskra в 2025 году выпустит более 300 тысяч автомобилей, сообщил президент автопроизводителя Максим Соколов. Соколов в четверг принял участие в церемонии открытия выпуска модели Lada Iskra на "Автозаводе Санкт-Петербург". "С учетом уже работы завода в Санкт-Петербурге мы точно произведем больше 300 тысяч автомобилей. Насколько будет больше - покажет концовка этого года. Сейчас рынок начал раскачиваться, поэтому плюс-минус 10%", - сказал он журналистам. В июне Соколов сообщал журналистам, что "АвтоВАЗ" скорректирует производственный план на 2025 год в соответствии со снижением авторынка, который падает на 30-40%. Производственный план компании на 2025 год, утвержденный советом директоров в прошлом году, подразумевал выпуск 500 тысяч новых машин Lada. В декабре 2024 года глава автоконцерна заявлял о готовности его исполнения.
бизнес, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, lada vision 4x4
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4
15:49 18.09.2025 (обновлено: 16:07 18.09.2025)
 
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, сколько машин компания выпустит в 2025 году

"АвтоВАЗ" планирует выпустить более 300 тыс машин в 2025 году

© РИА Новости . Алексей ДаничевЛоготип LADA
Логотип LADA - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Логотип LADA . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с учетом запуска на "Автозаводе Санкт-Петербург" производства модели Lada Iskra в 2025 году выпустит более 300 тысяч автомобилей, сообщил президент автопроизводителя Максим Соколов.
Соколов в четверг принял участие в церемонии открытия выпуска модели Lada Iskra на "Автозаводе Санкт-Петербург".
"С учетом уже работы завода в Санкт-Петербурге мы точно произведем больше 300 тысяч автомобилей. Насколько будет больше - покажет концовка этого года. Сейчас рынок начал раскачиваться, поэтому плюс-минус 10%", - сказал он журналистам.
В июне Соколов сообщал журналистам, что "АвтоВАЗ" скорректирует производственный план на 2025 год в соответствии со снижением авторынка, который падает на 30-40%.
Производственный план компании на 2025 год, утвержденный советом директоров в прошлом году, подразумевал выпуск 500 тысяч новых машин Lada. В декабре 2024 года глава автоконцерна заявлял о готовности его исполнения.
Хургада, Египет - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
"АвтоВАЗ" сообщил о сохраняющемся интересе к рынку Египта
16 сентября, 11:57
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vision 4x4
 
 
