Глава "АвтоВАЗа" рассказал, сколько машин компания выпустит в 2025 году

Глава "АвтоВАЗа" рассказал, сколько машин компания выпустит в 2025 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с учетом запуска на "Автозаводе Санкт-Петербург" производства модели Lada Iskra в 2025 году выпустит более 300 тысяч автомобилей, сообщил президент автопроизводителя Максим Соколов. Соколов в четверг принял участие в церемонии открытия выпуска модели Lada Iskra на "Автозаводе Санкт-Петербург". "С учетом уже работы завода в Санкт-Петербурге мы точно произведем больше 300 тысяч автомобилей. Насколько будет больше - покажет концовка этого года. Сейчас рынок начал раскачиваться, поэтому плюс-минус 10%", - сказал он журналистам. В июне Соколов сообщал журналистам, что "АвтоВАЗ" скорректирует производственный план на 2025 год в соответствии со снижением авторынка, который падает на 30-40%. Производственный план компании на 2025 год, утвержденный советом директоров в прошлом году, подразумевал выпуск 500 тысяч новых машин Lada. В декабре 2024 года глава автоконцерна заявлял о готовности его исполнения.

