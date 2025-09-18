https://1prime.ru/20250918/mask-862432428.html
WSJ: несколько менеджеров xAI уволились из-за конфликта с советниками Маска
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ряд менеджеров работающей в сфере искусственного интеллекта компании xAI уволились после конфликтов с советниками американского предпринимателя Илона Маска насчет руководства стартапом и его финансов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "Ряд менеджеров в xAI уволились после того, как вступили в конфликт с двумя ближайшими советниками Илона Маска из-за обеспокоенности руководством и финансовым состоянием стартапа", - пишет газета. Отмечается, что два советника Маска - Джаред Бирчелл и Джон Херинг – контролируют повседневные операции xAI, тогда как сам Маск принимает окончательные решения. Некоторые руководители xAI выразили несогласие с тем, как Бирчелл и Херинг направляют деятельность компании от лица Маска, и считают, что в компании нет четкой иерархии управления. Помимо этого, они выразили обеспокоенность тем, что финансовые прогнозы компании нереалистичны, и также высказали сомнения насчет роли семейного офиса Маска Excession в управлении финансами компании. Юрист Маска в комментарии газете назвал заявления о несостыковках в финансах компании ложными и диффамационными, подчеркнув, что деятельность компании подвергалась внешнему аудиту.
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ.
Ряд менеджеров работающей в сфере искусственного интеллекта компании xAI уволились после конфликтов с советниками американского предпринимателя Илона Маска насчет руководства стартапом и его финансов, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
"Ряд менеджеров в xAI уволились после того, как вступили в конфликт с двумя ближайшими советниками Илона Маска из-за обеспокоенности руководством и финансовым состоянием стартапа", - пишет газета.
Отмечается, что два советника Маска - Джаред Бирчелл и Джон Херинг – контролируют повседневные операции xAI, тогда как сам Маск принимает окончательные решения. Некоторые руководители xAI выразили несогласие с тем, как Бирчелл и Херинг направляют деятельность компании от лица Маска, и считают, что в компании нет четкой иерархии управления.
Помимо этого, они выразили обеспокоенность тем, что финансовые прогнозы компании нереалистичны, и также высказали сомнения насчет роли семейного офиса Маска Excession в управлении финансами компании.
Юрист Маска в комментарии газете назвал заявления о несостыковках в финансах компании ложными и диффамационными, подчеркнув, что деятельность компании подвергалась внешнему аудиту.
