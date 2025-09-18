https://1prime.ru/20250918/mask-862432428.html

WSJ: несколько менеджеров xAI уволились из-за конфликта с советниками Маска

WSJ: несколько менеджеров xAI уволились из-за конфликта с советниками Маска - 18.09.2025, ПРАЙМ

WSJ: несколько менеджеров xAI уволились из-за конфликта с советниками Маска

Ряд менеджеров работающей в сфере искусственного интеллекта компании xAI уволились после конфликтов с советниками американского предпринимателя Илона Маска... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T12:22+0300

2025-09-18T12:22+0300

2025-09-18T12:22+0300

технологии

мировая экономика

wsj

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:9:3933:2221_1920x0_80_0_0_c2c96fc347b8493bda185a893772f132.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ряд менеджеров работающей в сфере искусственного интеллекта компании xAI уволились после конфликтов с советниками американского предпринимателя Илона Маска насчет руководства стартапом и его финансов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "Ряд менеджеров в xAI уволились после того, как вступили в конфликт с двумя ближайшими советниками Илона Маска из-за обеспокоенности руководством и финансовым состоянием стартапа", - пишет газета. Отмечается, что два советника Маска - Джаред Бирчелл и Джон Херинг – контролируют повседневные операции xAI, тогда как сам Маск принимает окончательные решения. Некоторые руководители xAI выразили несогласие с тем, как Бирчелл и Херинг направляют деятельность компании от лица Маска, и считают, что в компании нет четкой иерархии управления. Помимо этого, они выразили обеспокоенность тем, что финансовые прогнозы компании нереалистичны, и также высказали сомнения насчет роли семейного офиса Маска Excession в управлении финансами компании. Юрист Маска в комментарии газете назвал заявления о несостыковках в финансах компании ложными и диффамационными, подчеркнув, что деятельность компании подвергалась внешнему аудиту.

https://1prime.ru/20250904/durov-861792566.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, wsj, в мире