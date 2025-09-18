https://1prime.ru/20250918/med-862417479.html

Цена на медь снижается после итогов заседания ФРС США

Цена на медь снижается после итогов заседания ФРС США - 18.09.2025, ПРАЙМ

Цена на медь снижается после итогов заседания ФРС США

Стоимость меди опускается в четверг утром после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T09:03+0300

2025-09-18T09:03+0300

2025-09-18T09:03+0300

экономика

рынок

торги

сша

джером пауэлл

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в четверг утром после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.50 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,68%, до 4,6005 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,29% - до 9 996 долларов, алюминия - на 1,25%, до 2 683 доллара, стоимость цинка - на 1,62%, до 2 943,5 доллара. На динамику цены на медь также может оказывать влияние укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,21% - до 97,23 пункта, а к иене доллар дорожал на 0,25%. По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых. При этом регулятор отметил замедление темпов роста занятости и увеличение инфляции в стране, которая по-прежнему остается повышенной, заявил его председатель Джером Пауэлл.

https://1prime.ru/20250918/dollar-862417216.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex