Цена на медь снижается после итогов заседания ФРС США
2025-09-18T09:03+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в четверг утром после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.50 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,68%, до 4,6005 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,29% - до 9 996 долларов, алюминия - на 1,25%, до 2 683 доллара, стоимость цинка - на 1,62%, до 2 943,5 доллара. На динамику цены на медь также может оказывать влияние укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,21% - до 97,23 пункта, а к иене доллар дорожал на 0,25%. По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых. При этом регулятор отметил замедление темпов роста занятости и увеличение инфляции в стране, которая по-прежнему остается повышенной, заявил его председатель Джером Пауэлл.
