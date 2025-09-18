Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на медь снижается после итогов заседания ФРС США - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/med-862417479.html
Цена на медь снижается после итогов заседания ФРС США
Цена на медь снижается после итогов заседания ФРС США - 18.09.2025, ПРАЙМ
Цена на медь снижается после итогов заседания ФРС США
Стоимость меди опускается в четверг утром после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T09:03+0300
2025-09-18T09:03+0300
экономика
рынок
торги
сша
джером пауэлл
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в четверг утром после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.50 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,68%, до 4,6005 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,29% - до 9 996 долларов, алюминия - на 1,25%, до 2 683 доллара, стоимость цинка - на 1,62%, до 2 943,5 доллара. На динамику цены на медь также может оказывать влияние укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,21% - до 97,23 пункта, а к иене доллар дорожал на 0,25%. По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых. При этом регулятор отметил замедление темпов роста занятости и увеличение инфляции в стране, которая по-прежнему остается повышенной, заявил его председатель Джером Пауэлл.
https://1prime.ru/20250918/dollar-862417216.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл, Comex
09:03 18.09.2025
 
Цена на медь снижается после итогов заседания ФРС США

Стоимость меди опустилась ниже 0,68% после итогов заседания ФРС США

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
Медная проволока. Архивное фото
© Unsplash/CALITORE
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в четверг утром после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.50 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,68%, до 4,6005 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,29% - до 9 996 долларов, алюминия - на 1,25%, до 2 683 доллара, стоимость цинка - на 1,62%, до 2 943,5 доллара.
На динамику цены на медь также может оказывать влияние укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,21% - до 97,23 пункта, а к иене доллар дорожал на 0,25%.
По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых. При этом регулятор отметил замедление темпов роста занятости и увеличение инфляции в стране, которая по-прежнему остается повышенной, заявил его председатель Джером Пауэлл.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Доллар дорожает к мировым валютам на фоне снижения ставки ФРС США
08:59
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАДжером ПауэллComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала