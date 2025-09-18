https://1prime.ru/20250918/merts-862409949.html
"Не может быть будущего". Мерц сделал заявление о евреях в Германии
"Не может быть будущего". Мерц сделал заявление о евреях в Германии
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Будущее Германии невозможно представить без вклада еврейского народа, заявил федеральный канцлер Фридрих Мерц, выступая в ознаменование 75-летия Центрального совета евреев. Его слова приводит Tagesschau. "Федеративная республика была бы навсегда вырвана с корнем без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране... Я хотел бы сказать сегодня евреям в Германии: без вас не может быть хорошего будущего для Федеративной Республики", — сказал канцлер.Кроме того, Мерц выразил обеспокоенность ростом антисемитизма, который, по его словам, стал в Германии "громче и более открытым" на после обострения конфликта на Ближнем Востоке осенью 2023 года."Каждый из нас должен проявлять гражданскую ответственность при виде проявлений антисемитизма, расизма и дискриминации", — добавил он. Также канцлер отметил, что Германия остается приверженной безопасности Израиля, и подчеркнул, что критика израильского правительства допустима, однако на ней не должно строиться оправдание антисемитизма. Согласно отчету Федеральной ассоциации отделов регистрации и обзору информации по антисемитизму, опубликованному в июне, количество случаев антисемитизма в Германии увеличилось почти на 77%, достигнув 8627 инцидентов за прошлый год.
