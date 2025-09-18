Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не может быть будущего". Мерц сделал заявление о евреях в Германии
"Не может быть будущего". Мерц сделал заявление о евреях в Германии
Будущее Германии невозможно представить без вклада еврейского народа, заявил федеральный канцлер Фридрих Мерц, выступая в ознаменование 75-летия Центрального... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T02:16+0300
2025-09-18T02:16+0300
политика
германия
фридрих мерц
израиль
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Будущее Германии невозможно представить без вклада еврейского народа, заявил федеральный канцлер Фридрих Мерц, выступая в ознаменование 75-летия Центрального совета евреев. Его слова приводит Tagesschau. "Федеративная республика была бы навсегда вырвана с корнем без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране... Я хотел бы сказать сегодня евреям в Германии: без вас не может быть хорошего будущего для Федеративной Республики", — сказал канцлер.Кроме того, Мерц выразил обеспокоенность ростом антисемитизма, который, по его словам, стал в Германии "громче и более открытым" на после обострения конфликта на Ближнем Востоке осенью 2023 года."Каждый из нас должен проявлять гражданскую ответственность при виде проявлений антисемитизма, расизма и дискриминации", — добавил он. Также канцлер отметил, что Германия остается приверженной безопасности Израиля, и подчеркнул, что критика израильского правительства допустима, однако на ней не должно строиться оправдание антисемитизма. Согласно отчету Федеральной ассоциации отделов регистрации и обзору информации по антисемитизму, опубликованному в июне, количество случаев антисемитизма в Германии увеличилось почти на 77%, достигнув 8627 инцидентов за прошлый год.
германия
израиль
германия, фридрих мерц, израиль
Политика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, ИЗРАИЛЬ
02:16 18.09.2025
 
"Не может быть будущего". Мерц сделал заявление о евреях в Германии

Мерц: у Германии не будет хорошего будущего без евреев

Немецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Будущее Германии невозможно представить без вклада еврейского народа, заявил федеральный канцлер Фридрих Мерц, выступая в ознаменование 75-летия Центрального совета евреев. Его слова приводит Tagesschau.
"Федеративная республика была бы навсегда вырвана с корнем без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране... Я хотел бы сказать сегодня евреям в Германии: без вас не может быть хорошего будущего для Федеративной Республики", — сказал канцлер.
Кроме того, Мерц выразил обеспокоенность ростом антисемитизма, который, по его словам, стал в Германии "громче и более открытым" на после обострения конфликта на Ближнем Востоке осенью 2023 года.
"Каждый из нас должен проявлять гражданскую ответственность при виде проявлений антисемитизма, расизма и дискриминации", — добавил он.
Также канцлер отметил, что Германия остается приверженной безопасности Израиля, и подчеркнул, что критика израильского правительства допустима, однако на ней не должно строиться оправдание антисемитизма.
Согласно отчету Федеральной ассоциации отделов регистрации и обзору информации по антисемитизму, опубликованному в июне, количество случаев антисемитизма в Германии увеличилось почти на 77%, достигнув 8627 инцидентов за прошлый год.
Политика ГЕРМАНИЯ Фридрих Мерц ИЗРАИЛЬ
 
 
