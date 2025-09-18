https://1prime.ru/20250918/minfin-862440432.html

Минфин предложил снизить ставку по семейной ипотеке

Минфин предложил снизить ставку по семейной ипотеке - 18.09.2025, ПРАЙМ

Минфин предложил снизить ставку по семейной ипотеке

Минфин России предлагает делать ставку по семейной ипотеке более низкой для семей с большим количеством детей, рассказал журналистам замглавы министерства Иван... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T14:10+0300

2025-09-18T14:10+0300

2025-09-18T14:10+0300

недвижимость

бизнес

финансы

минфин

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/76432/26/764322693_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_8e124f59d396694a1212f7e75f07acba.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин России предлагает делать ставку по семейной ипотеке более низкой для семей с большим количеством детей, рассказал журналистам замглавы министерства Иван Чебесков. "У нас сейчас есть поручение председателя правительства проработать инициативы парламента, которые были озвучены и в Совете Федерации, и в Государственной думе по семейной ипотеке, проработать предложения, которые есть у субъектов Российской Федерации", - сказал Чебесков в кулуарах Х Московского финансового форума (МФФ). "Мы сейчас эту работу ведем, понимаем, что есть запрос на то, чтобы семейная ипотека была более направлена на демографическое стимулирование, чтобы она была более адресной. Мы сейчас эту работу ведем с ведомствами, делаем запросы в субъекты, с парламентом. Буквально на прошлой неделе проводили в Минфине такое совещание, собирали предложения", - продолжил замминистра. "Одно из ключевых предложений - это различные ставки в зависимости от количества детей, чтобы делать ставку более низкой для семей с большим количеством детей, таким образом предоставлять демографический стимул", - отметил он.

https://1prime.ru/20250914/ipoteka-862256733.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, финансы, минфин, совет федерации