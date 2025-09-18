https://1prime.ru/20250918/minfin-862440432.html
Минфин предложил снизить ставку по семейной ипотеке
Минфин предложил снизить ставку по семейной ипотеке - 18.09.2025
Минфин предложил снизить ставку по семейной ипотеке
Минфин России предлагает делать ставку по семейной ипотеке более низкой для семей с большим количеством детей, рассказал журналистам замглавы министерства Иван... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T14:10+0300
2025-09-18T14:10+0300
2025-09-18T14:10+0300
недвижимость
бизнес
финансы
минфин
совет федерации
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин России предлагает делать ставку по семейной ипотеке более низкой для семей с большим количеством детей, рассказал журналистам замглавы министерства Иван Чебесков. "У нас сейчас есть поручение председателя правительства проработать инициативы парламента, которые были озвучены и в Совете Федерации, и в Государственной думе по семейной ипотеке, проработать предложения, которые есть у субъектов Российской Федерации", - сказал Чебесков в кулуарах Х Московского финансового форума (МФФ). "Мы сейчас эту работу ведем, понимаем, что есть запрос на то, чтобы семейная ипотека была более направлена на демографическое стимулирование, чтобы она была более адресной. Мы сейчас эту работу ведем с ведомствами, делаем запросы в субъекты, с парламентом. Буквально на прошлой неделе проводили в Минфине такое совещание, собирали предложения", - продолжил замминистра. "Одно из ключевых предложений - это различные ставки в зависимости от количества детей, чтобы делать ставку более низкой для семей с большим количеством детей, таким образом предоставлять демографический стимул", - отметил он.
