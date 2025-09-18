https://1prime.ru/20250918/minfin-862441167.html
Минфин не обсуждает налоговые льготы для "Арктик СПГ 2"
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ не обсуждает налоговые льготы для "Арктик СПГ 2", сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума. "Нет, таких обсуждений нет и не велось", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос."Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей производства сжиженного природного газа (СПГ) мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре 2023 года. В сентябре текущего года "Новатэк", ссылаясь на данные Kpler, заявил о начале отгрузок с "Арктик СПГ 2".
