МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ не обсуждает налоговые льготы для "Арктик СПГ 2", сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума. "Нет, таких обсуждений нет и не велось", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос."Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей производства сжиженного природного газа (СПГ) мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре 2023 года. В сентябре текущего года "Новатэк", ссылаясь на данные Kpler, заявил о начале отгрузок с "Арктик СПГ 2".
14:17 18.09.2025 (обновлено: 14:42 18.09.2025)
 
Минфин не обсуждает налоговые льготы для "Арктик СПГ 2"

Сазанов: Минфин РФ не обсуждает налоговые льготы для "Арктик СПГ 2"

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ не обсуждает налоговые льготы для "Арктик СПГ 2", сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума.
"Нет, таких обсуждений нет и не велось", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей производства сжиженного природного газа (СПГ) мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.
Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре 2023 года. В сентябре текущего года "Новатэк", ссылаясь на данные Kpler, заявил о начале отгрузок с "Арктик СПГ 2".
Участок магистрального газопровода
Минфин не поддержал идею освободить биржевые объемы газа от НДПИ
2 июля, 13:07
 
