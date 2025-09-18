https://1prime.ru/20250918/minfin-862442193.html

Минфин и ЦБ обсуждают регулирование в области стейблкоинов

Минфин и ЦБ обсуждают регулирование в области стейблкоинов - 18.09.2025, ПРАЙМ

Минфин и ЦБ обсуждают регулирование в области стейблкоинов

Минфин России и Банк России обсуждают регулирование в области стейблкоинов, рассказал журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T14:21+0300

2025-09-18T14:21+0300

2025-09-18T14:21+0300

финансы

банки

рф

банк россия

минфин рф

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862442026_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e7df1be280b266194cb756442cc8e5d3.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин России и Банк России обсуждают регулирование в области стейблкоинов, рассказал журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Стейблкоин – это криптовалюта, курс которой привязан к реальному активу, например к национальной валюте. "Помимо инвестирования в криптовалюты, наверное, сейчас вопрос на повестке стоит более широко. Мы видим формирующееся регулирование в области стейблкоинов и цифровых финансовых активов глобально. Поэтому сейчас стратегически смотрим на то, чтобы сформировать в нашей стране тоже соответствующие регулирование, которое соответствовало бы тем и вызовам, и тем условиям, которые есть во всем мире", - сказал он в кулуарах Х Московского финансового форума (МФФ). "Мы сейчас это как раз обсуждаем (с Банком России - ред.). Тут, наверное, нет вопросов - за или против. Мне кажется, мы здесь с Центральным банком на одной стороне. Мы хотим, чтобы этот инструментарий, регулирование было в интересах Российской Федерации, бизнеса и граждан", - добавил он.

https://1prime.ru/20250822/steyblkoiny-861095510.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, банк россия, минфин рф, центральные банки