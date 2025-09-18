Минфин и ЦБ обсуждают регулирование в области стейблкоинов

https://1prime.ru/20250918/minfin-862442193.html
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин России и Банк России обсуждают регулирование в области стейблкоинов, рассказал журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Стейблкоин – это криптовалюта, курс которой привязан к реальному активу, например к национальной валюте. "Помимо инвестирования в криптовалюты, наверное, сейчас вопрос на повестке стоит более широко. Мы видим формирующееся регулирование в области стейблкоинов и цифровых финансовых активов глобально. Поэтому сейчас стратегически смотрим на то, чтобы сформировать в нашей стране тоже соответствующие регулирование, которое соответствовало бы тем и вызовам, и тем условиям, которые есть во всем мире", - сказал он в кулуарах Х Московского финансового форума (МФФ). "Мы сейчас это как раз обсуждаем (с Банком России - ред.). Тут, наверное, нет вопросов - за или против. Мне кажется, мы здесь с Центральным банком на одной стороне. Мы хотим, чтобы этот инструментарий, регулирование было в интересах Российской Федерации, бизнеса и граждан", - добавил он.
