Минфин: продажа ЮГК будет произведена ближе к концу октября

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Продажа ПАО "Южуралзолото Группа компаний" (ЮГК) будет произведена ближе к концу октября, все решения приняты, сейчас производится оценка группы и других активов Константина Струкова, рассказал журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума. "ЮГК мы будем продавать, все решения приняты, сейчас производится оценка. Вот, как только оценка будет закончена, будет реализация. Мы приложим все усилия, чтобы это произошло в этом году… Процесс занимает время, но мы исходим из того, что ближе к концу октября продажа будет произведена… Я думаю, что будет прямая продажа", - сказал он. По его словам, производится оценка всей группы, которая включает в себя как долю в ПАО, так и и другие национализированные активы Струкова. "Мы продаем не по котировке, а по оценке… Котировки вы видите только "Южуралзолото", а у нас же в этом "суповом наборе" и заводы другие… и шахта угольная", - уточнил он. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

