Минфин заявил, что доходы от приватизации пока отстают от плана - 18.09.2025
Минфин заявил, что доходы от приватизации пока отстают от плана
Минфин заявил, что доходы от приватизации пока отстают от плана - 18.09.2025, ПРАЙМ
Минфин заявил, что доходы от приватизации пока отстают от плана
Доходы бюджета РФ от приватизации пока отстают от плана на текущий год, надо ускорять работу по продаже государственного имущества, заявил директор департамента | 18.09.2025, ПРАЙМ
финансы, россия, рф, михаил мишустин, росимущество
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Росимущество
18:16 18.09.2025
 
Минфин заявил, что доходы от приватизации пока отстают от плана

Минфин: доходы бюджета от приватизации отстают от плана на текущий год

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Доходы бюджета РФ от приватизации пока отстают от плана на текущий год, надо ускорять работу по продаже государственного имущества, заявил директор департамента регулирования имущественных отношений министерства финансов РФ Андрей Воронцов, выступая на Мосфинфоруме.
"Пока в бюджет от реализации федерального имущества поступило в этом году около 31 миллиарда рублей. Это ниже планов, поэтому, я думаю, что мы до конца этого года наши планы с Росимуществом должны поднапрячься и выполнить", - сказал Воронцов.
"Что для этого требуется? Требуется ускорение. Вот те механизмы, которые созданы: и механизмы взаимодействия, и механизмы принятия решений, они, как показал этот год, пока, скажем, требуют, если не оптимизации, то ускорения", – добавил он.
Глава Росимущества Вадим Яковенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце августа говорил, что до конца текущего года бюджет РФ получит от приватизации госимущества порядка 90 миллиардов рублей.
Силуанов выступил против приватизации компаний с хорошими дивидендами
