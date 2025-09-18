Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил защитить учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают представителей власти. "Хочу напомнить, что законодательство предусматривает наказание за оскорбление представителя власти, и для защиты педагогов нужно принимать схожие меры", - сказал Миронов РИА Новости. Он уточнил, что СРЗП предлагает для таких случаев установить административный штраф для граждан от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей. "А за оскорбление в СМИ или соцсетях ещё больше. Уверен, что это позволит сократить количество хамских выходок и поможет создать нормальные условия для работы учителей", - добавил политик. По словам Миронова, бороться с оскорблениями и хамством в адрес учителей должен будет Совет по защите чести и достоинства педагогов при Минпросвещения. "Желание решить старую проблему - похвально. Но одними советами этого не сделать", - считает он.
общество , россия, сергей миронов, минпросвещения
Общество , РОССИЯ, Сергей Миронов, Минпросвещения
Миронов предложил защитить учителей от оскорблений

Миронов предложил защитить учителей от оскорблений по аналогии с властью

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил защитить учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают представителей власти.
"Хочу напомнить, что законодательство предусматривает наказание за оскорбление представителя власти, и для защиты педагогов нужно принимать схожие меры", - сказал Миронов РИА Новости.
Он уточнил, что СРЗП предлагает для таких случаев установить административный штраф для граждан от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.
"А за оскорбление в СМИ или соцсетях ещё больше. Уверен, что это позволит сократить количество хамских выходок и поможет создать нормальные условия для работы учителей", - добавил политик.
По словам Миронова, бороться с оскорблениями и хамством в адрес учителей должен будет Совет по защите чести и достоинства педагогов при Минпросвещения. "Желание решить старую проблему - похвально. Но одними советами этого не сделать", - считает он.
 
