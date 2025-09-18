https://1prime.ru/20250918/mironov-862409578.html
Миронов предложил защитить учителей от оскорблений
Миронов предложил защитить учителей от оскорблений - 18.09.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил защитить учителей от оскорблений
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил защитить учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают... | 18.09.2025, ПРАЙМ
общество
россия
сергей миронов
минпросвещения
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил защитить учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают представителей власти.
"Хочу напомнить, что законодательство предусматривает наказание за оскорбление представителя власти, и для защиты педагогов нужно принимать схожие меры", - сказал Миронов РИА Новости.
Он уточнил, что СРЗП предлагает для таких случаев установить административный штраф для граждан от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.
"А за оскорбление в СМИ или соцсетях ещё больше. Уверен, что это позволит сократить количество хамских выходок и поможет создать нормальные условия для работы учителей", - добавил политик.
По словам Миронова, бороться с оскорблениями и хамством в адрес учителей должен будет Совет по защите чести и достоинства педагогов при Минпросвещения. "Желание решить старую проблему - похвально. Но одними советами этого не сделать", - считает он.
