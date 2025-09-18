https://1prime.ru/20250918/mishustin-862420958.html

Мишустин рассказал об адаптации экономики

Мишустин рассказал об адаптации экономики - 18.09.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал об адаптации экономики

Экономика России плавно адаптируется к текущим реалиям, страна сохраняет движение вперед, и это заметно во всех сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T10:10+0300

2025-09-18T10:10+0300

2025-09-18T10:14+0300

экономика

россия

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Экономика России плавно адаптируется к текущим реалиям, страна сохраняет движение вперед, и это заметно во всех сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Экономика плавно адаптируется к текущим реалиям. И продвижение вперед сохраняется. Оно заметно во всех сферах – от социальной до инфраструктуры и технологий", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам десятого юбилейного Московского финансового форума – 2025.В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

https://1prime.ru/20250915/putin-862311914.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, михаил мишустин