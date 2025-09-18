Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал об адаптации экономики - 18.09.2025
Мишустин рассказал об адаптации экономики
2025-09-18T10:10+0300
2025-09-18T10:14+0300
экономика
россия
рф
михаил мишустин
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Экономика России плавно адаптируется к текущим реалиям, страна сохраняет движение вперед, и это заметно во всех сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Экономика плавно адаптируется к текущим реалиям. И продвижение вперед сохраняется. Оно заметно во всех сферах – от социальной до инфраструктуры и технологий", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам десятого юбилейного Московского финансового форума – 2025.В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
россия, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
10:10 18.09.2025 (обновлено: 10:14 18.09.2025)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Экономика России плавно адаптируется к текущим реалиям, страна сохраняет движение вперед, и это заметно во всех сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Экономика плавно адаптируется к текущим реалиям. И продвижение вперед сохраняется. Оно заметно во всех сферах – от социальной до инфраструктуры и технологий", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам десятого юбилейного Московского финансового форума – 2025.
В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Россия должна опережать динамику глобальной экономики, заявил Путин
15 сентября, 18:32
 
ЭкономикаРОССИЯРФМихаил Мишустин
 
 
