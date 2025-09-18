https://1prime.ru/20250918/mishustin-862422147.html

Мишутин рассказал о планах по развитию биржевой торговли

Российский фондовый рынок планирует привлечь триллион рублей зарубежных инвестиций к 2030 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 18.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок планирует привлечь триллион рублей зарубежных инвестиций к 2030 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг обратился к участникам Московского финансового форума – 2025, заявив, что российский фондовый рынок должен быть доступен для зарубежных капиталов. "К тридцатому году планируется привлечь таких инвестиций на один триллион рублей. И важнейшей задачей для достижения этой цели является взаимное развитие биржевой торговли с дружественными странами", - сказал Мишустин. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

