https://1prime.ru/20250918/mishustin-862422448.html
Мишустин рассказал о направлениях по укреплению финансового суверенитета
Мишустин рассказал о направлениях по укреплению финансового суверенитета - 18.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о направлениях по укреплению финансового суверенитета
Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о двух направлениях работы для укрепления финансового суверенитета России. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T10:29+0300
2025-09-18T10:29+0300
2025-09-18T10:34+0300
финансы
россия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862421126_0:0:2812:1583_1920x0_80_0_0_ed8f6631e1b88f4b82fedda5656fb15f.jpg
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о двух направлениях работы для укрепления финансового суверенитета России. "Что касается финансового суверенитета, то его укрепление идет по двум направлениям. Это работа институтов ответственной макроэкономической политики и совершенствование внутренней независимой инфраструктуры, способной обеспечить бесперебойное взаимодействие с партнерами из других стран и внутри России при любых условиях", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
https://1prime.ru/20250918/stavka-862398555.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862421126_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_d023670bf1ef0e80b42882b1270a7bf7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о направлениях по укреплению финансового суверенитета
Мишустин: укрепление финансового суверенитета идет по двум направлениям
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о двух направлениях работы для укрепления финансового суверенитета России.
"Что касается финансового суверенитета, то его укрепление идет по двум направлениям. Это работа институтов ответственной макроэкономической политики и совершенствование внутренней независимой инфраструктуры, способной обеспечить бесперебойное взаимодействие с партнерами из других стран и внутри России при любых условиях", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
Финансист назвала знаковый для россиян размер ключевой ставки