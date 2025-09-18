https://1prime.ru/20250918/mishustin-862422791.html
Мишустин рассказал об уровне цифровизации финансовых услуг в России
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Уровень цифровизации финансовых услуг в России уже превысил 80%, национальная платежная система функционирует стабильно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Стремительно развиваются расчетные технологии. Уровень цифровизации финансовых услуг уже превысил отметку в 80%. Стабильно функционирует и расширяется национальная платежная система", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
