Мишустин рассказал об уровне цифровизации финансовых услуг в России - 18.09.2025
Мишустин рассказал об уровне цифровизации финансовых услуг в России
Мишустин рассказал об уровне цифровизации финансовых услуг в России - 18.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал об уровне цифровизации финансовых услуг в России
Уровень цифровизации финансовых услуг в России уже превысил 80%, национальная платежная система функционирует стабильно, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T10:34+0300
2025-09-18T10:34+0300
финансы
россия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862421126_0:0:2812:1583_1920x0_80_0_0_ed8f6631e1b88f4b82fedda5656fb15f.jpg
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Уровень цифровизации финансовых услуг в России уже превысил 80%, национальная платежная система функционирует стабильно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Стремительно развиваются расчетные технологии. Уровень цифровизации финансовых услуг уже превысил отметку в 80%. Стабильно функционирует и расширяется национальная платежная система", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
рф
финансы, россия, рф, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
10:34 18.09.2025
 
Мишустин рассказал об уровне цифровизации финансовых услуг в России

Мишустин: уровень цифровизации финансовых услуг в России превысил 80%

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Уровень цифровизации финансовых услуг в России уже превысил 80%, национальная платежная система функционирует стабильно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Стремительно развиваются расчетные технологии. Уровень цифровизации финансовых услуг уже превысил отметку в 80%. Стабильно функционирует и расширяется национальная платежная система", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
Россия занимает четвертое место в мире по объему экономики, заявил Мишустин
