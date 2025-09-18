Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал увеличить капитализацию фондового рынка - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/mishustin-862423132.html
Мишустин призвал увеличить капитализацию фондового рынка
Мишустин призвал увеличить капитализацию фондового рынка - 18.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал увеличить капитализацию фондового рынка
Капитализация фондового рынка РФ в ближайшие годы должна вырасти до двух третей ВВП России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T10:36+0300
2025-09-18T10:36+0300
россия
финансы
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/42/841484214_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_eb05090048c8a5078ea7d2c9be818391.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Капитализация фондового рынка РФ в ближайшие годы должна вырасти до двух третей ВВП России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг обратился к участникам Московского финансового форума – 2025. "Еще одна важная системная задача на ближайшие годы – повышение доверия к фондовому рынку и рост его капитализации до двух третей ВВП. Стимулом может стать выход на биржу крупных компаний, в том числе с государственным участием", - сказал Мишустин в видеообращении В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
https://1prime.ru/20250918/nabiullina-862421876.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/42/841484214_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_a70d1618a5bf10aefe090c13652ff8ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Михаил Мишустин
10:36 18.09.2025
 
Мишустин призвал увеличить капитализацию фондового рынка

Мишустин: капитализация фондового рынка РФ должна вырасти до двух третей ВВП

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Капитализация фондового рынка РФ в ближайшие годы должна вырасти до двух третей ВВП России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг обратился к участникам Московского финансового форума – 2025.
"Еще одна важная системная задача на ближайшие годы – повышение доверия к фондовому рынку и рост его капитализации до двух третей ВВП. Стимулом может стать выход на биржу крупных компаний, в том числе с государственным участием", - сказал Мишустин в видеообращении
В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
Глава ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Признаков рецессии в России нет, заявила Набиуллина
10:24
 
РОССИЯФинансыРФМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала