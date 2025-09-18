Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Подмосковье задержали пособников украинских мошенников - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250918/moshenniki-862423905.html
В Подмосковье задержали пособников украинских мошенников
В Подмосковье задержали пособников украинских мошенников - 18.09.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье задержали пособников украинских мошенников
В подмосковной Коломне задержали пособников украинских телефонных мошенников, которые ежедневно оперировали средствами на 10 миллионов рублей, сообщила... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T10:45+0300
2025-09-18T10:45+0300
происшествия
технологии
общество
финансы
коломна
московская область
краснодарский край
мвд
умвд
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_ae0632c7b2fd09b56024db669cf05bc3.jpg
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. В подмосковной Коломне задержали пособников украинских телефонных мошенников, которые ежедневно оперировали средствами на 10 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Следователем СУ УМВД России по городскому округу Коломна предварительно установлено, что задержанные по подозрению в мошенничестве жители Московской области и Краснодарского края занимались оказанием финансовых услуг телефонным мошенникам из украинских колл-центров", - сказала Волк. По её словам, фигуранты получали, обналичивали, конвертировали в криптовалюту и перечисляли деньги, которые были получены от потерпевших в результате деятельности дистанционно работающих аферистов. "После задержания подозреваемых у них обнаружено большое количество мобильных телефонов и банковских карт, оргтехника, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Анализ изъятого позволил сделать вывод о том, что ежедневный оборот средств, полученных в результате совершения преступлений, составлял около 10 млн рублей", - добавила Волк.
https://1prime.ru/20250917/mvd-862390532.html
коломна
московская область
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_3a615c3843d25e9bc588fa2a9c6efa53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , финансы, коломна, московская область, краснодарский край, мвд, умвд, россия
Происшествия, Технологии, Общество , Финансы, Коломна, Московская область, Краснодарский край, МВД, УМВД, РОССИЯ
10:45 18.09.2025
 
В Подмосковье задержали пособников украинских мошенников

В Коломне задержали пособников украинских телефонных мошенников

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. В подмосковной Коломне задержали пособников украинских телефонных мошенников, которые ежедневно оперировали средствами на 10 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Следователем СУ УМВД России по городскому округу Коломна предварительно установлено, что задержанные по подозрению в мошенничестве жители Московской области и Краснодарского края занимались оказанием финансовых услуг телефонным мошенникам из украинских колл-центров", - сказала Волк.
По её словам, фигуранты получали, обналичивали, конвертировали в криптовалюту и перечисляли деньги, которые были получены от потерпевших в результате деятельности дистанционно работающих аферистов.
"После задержания подозреваемых у них обнаружено большое количество мобильных телефонов и банковских карт, оргтехника, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Анализ изъятого позволил сделать вывод о том, что ежедневный оборот средств, полученных в результате совершения преступлений, составлял около 10 млн рублей", - добавила Волк.
Поставки цветов герберы - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
МВД рассказало, как распознать мошенника при онлайн-заказе цветов
Вчера, 15:56
 
ПроисшествияТехнологииОбществоФинансыКоломнаМосковская областьКраснодарский крайМВДУМВДРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала