В Подмосковье задержали пособников украинских мошенников

2025-09-18T10:45+0300

МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. В подмосковной Коломне задержали пособников украинских телефонных мошенников, которые ежедневно оперировали средствами на 10 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Следователем СУ УМВД России по городскому округу Коломна предварительно установлено, что задержанные по подозрению в мошенничестве жители Московской области и Краснодарского края занимались оказанием финансовых услуг телефонным мошенникам из украинских колл-центров", - сказала Волк. По её словам, фигуранты получали, обналичивали, конвертировали в криптовалюту и перечисляли деньги, которые были получены от потерпевших в результате деятельности дистанционно работающих аферистов. "После задержания подозреваемых у них обнаружено большое количество мобильных телефонов и банковских карт, оргтехника, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Анализ изъятого позволил сделать вывод о том, что ежедневный оборот средств, полученных в результате совершения преступлений, составлял около 10 млн рублей", - добавила Волк.

