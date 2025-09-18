Москва подписала документы о сотрудничестве в сфере цифровизации управления

https://1prime.ru/20250918/moskva-862466184.html

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Москва на форуме БРИКС "Облачные города" подписала серию документов о сотрудничестве в области цифровизации городского управления, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В рамках форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" подписали серию документов о сотрудничестве в области цифровизации городского управления. У Москвы большой опыт в этой сфере. С 2011-го мы внедряем цифровые технологии во все отрасли городского хозяйства - от здравоохранения до ЖКХ. Ежегодно реализуем больше 300 проектов. И сегодня готовы делиться лучшими практиками с другими городами в России и за рубежом", - написал Собянин в своем канале на платформе MAX. Он отметил, что, в частности, подписаны меморандумы о взаимопонимании с Минском, Астаной и Бишкеком. Совместное заявление с представителем мэрии Рио-де-Жанейро Ракель Флексой позволит расширить в будущем сотрудничество двух городов. Также на форуме заключено соглашение о передаче Ленинградской области единой автоматизированной информационной системы "Кадры 2.0". "В этом году важным акцентом деловой программы стало участие экспертов из Китая. Поделиться своим опытом в построении умных городов и познакомиться с практиками Москвы прибыли больше 50 представителей и ключевых специалистов из ведущих мегаполисов и провинций КНР. Главные темы форума этого года - роль и применение роботизированных технологий и искусственного интеллекта для трансформации мегаполисов будущего. Всего деловая программа включает больше 50 сессий", - подчеркнул мэр.

