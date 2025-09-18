Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва подписала документы о сотрудничестве в сфере цифровизации управления - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/moskva-862466184.html
Москва подписала документы о сотрудничестве в сфере цифровизации управления
Москва подписала документы о сотрудничестве в сфере цифровизации управления - 18.09.2025, ПРАЙМ
Москва подписала документы о сотрудничестве в сфере цифровизации управления
Москва на форуме БРИКС "Облачные города" подписала серию документов о сотрудничестве в области цифровизации городского управления, сообщил мэр столицы Сергей... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T20:03+0300
2025-09-18T20:03+0300
экономика
россия
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Москва на форуме БРИКС "Облачные города" подписала серию документов о сотрудничестве в области цифровизации городского управления, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В рамках форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" подписали серию документов о сотрудничестве в области цифровизации городского управления. У Москвы большой опыт в этой сфере. С 2011-го мы внедряем цифровые технологии во все отрасли городского хозяйства - от здравоохранения до ЖКХ. Ежегодно реализуем больше 300 проектов. И сегодня готовы делиться лучшими практиками с другими городами в России и за рубежом", - написал Собянин в своем канале на платформе MAX. Он отметил, что, в частности, подписаны меморандумы о взаимопонимании с Минском, Астаной и Бишкеком. Совместное заявление с представителем мэрии Рио-де-Жанейро Ракель Флексой позволит расширить в будущем сотрудничество двух городов. Также на форуме заключено соглашение о передаче Ленинградской области единой автоматизированной информационной системы "Кадры 2.0". "В этом году важным акцентом деловой программы стало участие экспертов из Китая. Поделиться своим опытом в построении умных городов и познакомиться с практиками Москвы прибыли больше 50 представителей и ключевых специалистов из ведущих мегаполисов и провинций КНР. Главные темы форума этого года - роль и применение роботизированных технологий и искусственного интеллекта для трансформации мегаполисов будущего. Всего деловая программа включает больше 50 сессий", - подчеркнул мэр.
https://1prime.ru/20250918/sobyanin-862425573.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, сергей собянин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
20:03 18.09.2025
 
Москва подписала документы о сотрудничестве в сфере цифровизации управления

Собянин: Москва подписала документы о сотрудничестве в области цифровизации горуправления

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Москва. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Москва на форуме БРИКС "Облачные города" подписала серию документов о сотрудничестве в области цифровизации городского управления, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В рамках форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" подписали серию документов о сотрудничестве в области цифровизации городского управления. У Москвы большой опыт в этой сфере. С 2011-го мы внедряем цифровые технологии во все отрасли городского хозяйства - от здравоохранения до ЖКХ. Ежегодно реализуем больше 300 проектов. И сегодня готовы делиться лучшими практиками с другими городами в России и за рубежом", - написал Собянин в своем канале на платформе MAX.
Он отметил, что, в частности, подписаны меморандумы о взаимопонимании с Минском, Астаной и Бишкеком. Совместное заявление с представителем мэрии Рио-де-Жанейро Ракель Флексой позволит расширить в будущем сотрудничество двух городов. Также на форуме заключено соглашение о передаче Ленинградской области единой автоматизированной информационной системы "Кадры 2.0".
"В этом году важным акцентом деловой программы стало участие экспертов из Китая. Поделиться своим опытом в построении умных городов и познакомиться с практиками Москвы прибыли больше 50 представителей и ключевых специалистов из ведущих мегаполисов и провинций КНР. Главные темы форума этого года - роль и применение роботизированных технологий и искусственного интеллекта для трансформации мегаполисов будущего. Всего деловая программа включает больше 50 сессий", - подчеркнул мэр.
С. Собянин
Москва не может не чувствовать высокой процентной ставки, заявил Собянин
11:23
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала