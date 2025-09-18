Признаков рецессии в России нет, заявила Набиуллина

https://1prime.ru/20250918/nabiullina-862421876.html
россия
финансы
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Признаков экономической рецессии в России нет, рост продолжается, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."У нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет. Оперативные данные за лето показывают, что рост продолжается. Да, более умеренными темпами. И это естественно, к сожалению, после периода перегрева экономики", - сказала она на Московском финансовом форуме.
россия, финансы
"У нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет. Оперативные данные за лето показывают, что рост продолжается. Да, более умеренными темпами. И это естественно, к сожалению, после периода перегрева экономики", - сказала она на Московском финансовом форуме.
