https://1prime.ru/20250918/nabiullina-862421876.html

Признаков рецессии в России нет, заявила Набиуллина

Признаков рецессии в России нет, заявила Набиуллина - 18.09.2025, ПРАЙМ

Признаков рецессии в России нет, заявила Набиуллина

Признаков экономической рецессии в России нет, рост продолжается, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T10:24+0300

2025-09-18T10:24+0300

2025-09-18T10:30+0300

россия

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859142594_0:96:3303:1954_1920x0_80_0_0_728813eaac9e74ba63d2b6884ee753a2.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Признаков экономической рецессии в России нет, рост продолжается, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."У нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет. Оперативные данные за лето показывают, что рост продолжается. Да, более умеренными темпами. И это естественно, к сожалению, после периода перегрева экономики", - сказала она на Московском финансовом форуме.

https://1prime.ru/20250813/rossiya-860675955.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы